Tenis/Godó.- Nadal: "Para mí es fantástico ganar, ojalá fueran cinco más"

26/04/2009 - 19:29

El tenista Rafa Nadal, recién campeón del Conde de Godó por quinta vez consecutiva, aseguró en rueda de prensa que para el siempre es "fantástico" ganar el torneo barcelonés y manifestó que espera ganar cinco más.

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

"Para mí es fantástico ganar, ojalá fueran cinco más. Por desgracia, creo que no lo será. Es un torneo de mucho nivel, el cuadro era con jugadores de altísimo nivel y me he podido llevar el título", celebró.

Pese a tener el repóker en el bolsillo, Nadal aseguró que fue un torneo difícil y, en particular, lo fue la final de hoy ante David Ferrer. "David ha jugado bien al inicio del segundo set, muy agresivo, y así es realmente complicado pararle. También es complicado jugar con esa intensidad de piernas mucho tiempo", comentó.

Además, celebró el hecho de haber jugado el que --para él-- ha sido es el mejor partido de la temporada. "No se me ha escapado en el segundo set porque he tenido suerte. Estoy feliz por mi juego y creo que ha sido el mejor partido que he jugado en tierra este año. Muy contento por el titulo en Barcelona", reiteró.

"Me he sentido bien jugando, mucho mejor que los otros días. Desde mi punto de vista, me voy muy satisfecho con mi partido", aseveró. Pese a ganar 24 títulos en tierra, todos son especiales para el de Manacor. "Cada uno tiene su significado especial. Montecarlo es uno de mis favoritos, casi el que más con Roma. Aquí, jugando en mi club, en el torneo con más historia, conseguir algo que nadie ha conseguido me hace ilusión", concluyó.