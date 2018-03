Tenis/Godó.- Ferrer: "Me ha faltado un poco de chispa en momentos importantes"

26/04/2009 - 19:32

El valenciano 'desearía' perder "siempre" contra Rafa, pues para él es sinónimo de llegar muy lejos

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

El tenista David Ferrer, subcampeón por segunda vez consecutiva del Conde de Godó, manifestó que le faltó "un poco de chispa", sobre todo en momentos importantes del partido, para intentar batir al número 1 del mundo, Rafael Nadal, que se hizo con su quinto torneo barcelonés consecutivo.

"Ha estado igualado. Me faltó un poco de chispa en momentos importantes, un poco más de ambición, pero a Rafa, cuando le das una bola es difícil volver a hacerle el 'break'", lamentó. "Estoy contento. Una final da confianza y llevo una temporada muy regular, y estoy feliz con mi tenis", añadió.

Sin embargo, el valenciano se rindió ante el juego de Nadal pese a que para el de Jávea no ha sido el mejor partido de ambos. "Tampoco creo que hayamos hecho uno de los mejores partidos. Él ha jugado un poco corto, yo he jugado más bajo de lo habitual, pero hemos luchado", matizó. "A Rafa, si no estás muy fino, es difícil hacerle daño. Puede jugar mal o bien, pero cuando lo hace mal le entran igual las bolas", apuntó.

Ferrer comentó también que la clave para intentar vencer a Nadal es "jugar duro" y acabar las bolas "en la red", aunque hoy no pudo ser. Pese a ello, se va muy contento de Barcelona. "He disfrutado, es bonito jugar en un torneo con tanta gente, y más en Barcelona. Ha estado bien, aunque siempre que pierdes te vas dolido. Jode perder", manifestó honestamente.