Fernando González: "jugué a un gran nivel, pero puedo dar más todavía"

París, 25 may (EFE).- El tenista chileno Fernando González, duodécima cabeza de serie del torneo, aseguró hoy, tras derrotar en primera ronda de Roland Garros al checo Jiri Vanek, que jugó a un gran nivel pero que "puede dar más todavía".

"Por suerte pude imponer mis términos", comentó el de Santiago de Chile tras derrotar a su rival, el 155 del mundo, por 6-3, 6-2 y en 6-3 una hora y 25 minutos.

González, que llegó el año pasado a cuartos de final del torneo, resaltó que sacó bien en su primer partido del Grand Slam de París, a pesar de que la cancha le pareció "un poco rápida", y que tiene "ganas de seguir".

Este año "he jugado pocos torneos, pero me encuentro al cien por cien", aseguró el chileno, quien no quiso marcarse objetivos concretos para este Roland Garros.

"Siempre me siento capacitado para ganar el siguiente partido. Creo que adelantarse no vale la pena".

Preguntado sobre cómo derrotar a Nadal, algo que el chileno logró en cuartos de final del Abierto de Australia en 2007, señaló que es necesario "jugar a un nivel muy alto y no dejar que controle los puntos".

Por otro lado, el número doce del mundo indicó que ve en la figura de su compatriota Juan Martín un posible fuera de serie del tenis.

"Juan Martín puede pintar número uno. No en los próximos dos años", pero tal vez en el futuro, indicó González.

El jugador chileno se enfrentará en la segunda ronda contra el portugués de 25 años Rui Machado, 130 del mundo, y, de superar ese partido, avanzará por el mismo lado del cuadro que lo harán el ruso Marat Safin y el francés Gilles Simon, séptima cabeza de serie del torneo.