Tenis/Roland Garros.- Nadal: "Nunca comienzo con mi mejor juego y eso me ha pasado los últimos cuatro años"

25/05/2009 - 18:56

El tenista español Rafa Nadal reconoció que no había comenzado con un juego brillante el asalto a su quinto título en Roland Garros al sufrir más de lo previsto en primera ronda con el brasileño Marcos Daniel.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"Siempre es duro empezar a jugar aquí. Esperaba un partido complicado y es algo normal. Además, cuando empiezo, nunca comienzo con mi mejor juego y eso me ha pasado los últimos cuatro años. Lo importante es ser positivo mentalmente e intentar ganar. He ganado y en tres sets, y en algunos momentos del tercero jugué algo mejor y debo seguir mejorando", afirmó en rueda de prensa.

El número uno del mundo reconoció que debería haber ganado "de forma más rápida" y lamentó haber perdido su saque en el segundo set. "Con el 5-4 que tenía que servir. Está claro que he tenido oportunidades para ganar ese set antes, pero ha sido un partido difícil", recalcó.

El manacorí, que llega con tres títulos sobre tierra batida y una final, lamentó que su juego de piernas no fuera "bueno". "Mis golpes han sido un poco cortos y no he sido preciso. Esas cosas tengo que mejorarlas. Necesito jugar más", añadió.

Por otra parte, no quiso comparar su juego con el de otros años ya que se mantiene invicto en los Internacionales de Francia. "Físicamente estoy bien y no me quiero comparar con el año pasado porque no me acuerdo. Ha pasado un año y me siento bien. El año pasado fui poco a poco mejorando. Este año no he empezado muy bien, no voy a decir que ha sido positivo, me hubiera gustado empezar mejor, pero espero que la duración del torneo me dé tiempo a adaptarme y mejorar", comentó.

Por último, se mostró satisfecho con las condiciones meteorológicas ya que el pasado año se tuvieron que aplazar muchos partidos por la lluvia y hoy hizo mucho calor en París. "Prefiero jugar en estas condiciones que con lluvia o frío, es mucho mejor para nosotros", finalizó.