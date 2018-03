Nadal y su autocrítica, "hay que jugar con más electricidad en las piernas"

París, 25 may (EFE).- Rafael Nadal hizo un ejercicio de autocrítica a su puesta en escena en Roland Garros, al señalar tras su victoria de hoy ante el brasileño Marcos Daniel que en el futuro tiene que jugar "con más electricidad en las piernas".

"Hoy tenía las piernas más paradas de lo que están habitualmente, y en este deporte, las milésimas cuentan porque hace que llegues antes a la bola y la pilles mejor. Hoy he jugado un poco corto, sin esquema y regularidad y eso es clave. Hay que jugar más adentro de la pista y con electricidad en las piernas", admitió hoy el mallorquín.

Nadal saltó a la pista con una nueva indumentaria, con camiseta de color rosa, y fue preguntado por su nuevo y colorido atuendo, "Y, ¿por qué no rosa?", señaló.

"Físicamente me encuentro bien, no puedo comparar con el año pasado", dijo Nadal, quien recordó que en el 2008 no jugó muy bien los tres primeros partidos. "Ahora confío y espero que el torneo sea largo para mí", dijo.

Sobre el partido de hoy reconoció también que había desperdiciado oportunidades, "para que se hubiera dado un resultado más abultado", y aventuró que esto le servirá para corregir para el próximo. De su rival dijo que juega "normal, y tiene mejor revés que derecha", pero apuntó que le había "facilitado" que jugara mejor.