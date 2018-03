Eduardo Schwank pierde en primera ronda frente al francés Rufin

París, 25 may (EFE).- El tenista argentino Eduardo Schwank, 81 clasificado del mundo, cayó hoy en primera ronda de Roland Garros frente al desconocido francés Guillaume Rufin, número 599 del mundo, por 6-1, 6-3, 6-3 en una hora y 53 minutos.

Schwank, de 25 años, no consiguió igualar su registro de la última edición de Roland Garros, cuando consiguió llegar hasta la tercera ronda en su primera participación en el torneo.

El de Rosario explicó que no está seguro de sí mismo en la pista y que se le está haciendo muy difícil este segundo año en el circuito ATP.

"Pienso demasiado en las cosas que tengo que hacer y no me salen. Y aquí todos juegan bien", aseguró el argentino, quien aseguró que todavía no ha identificado el problema que le impide alcanzar su mejor tenis.

Rufin, que mañana cumplirá 19 años, "jugó bien, pero el problema fue mío", explicó Schwank, quien señaló que "todo tiene un motivo: el tenis, la raqueta, mi cabeza, el físico".

"Tengo que encontrar lo que está mal para encontrarle una alternativa", concluyó.