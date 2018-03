Sharapova comienza su "segunda carrera"

París, 25 may (EFE).- La rusa Maria Sharapova, semifinalista en 2007, regresó al torneo de Roland Garros, en el que hoy su hombro derecho pasó la prueba y venció a la bielorrusa Anastasiya Yakimova, por 3-6, 6-1 y 6-2.

Jugando con un vendaje especial en el hombro y sobreviviendo después de ceder la primera manga tras ceder tres veces su saque, la reina del 'glamour' salió airosa de su primer envite, tras haberse perdido los dos últimos torneos del Grand Slam.

Yakimova terminó llamando al fisioterapeuta por unos problemas en la parte baja de su espalda, y Sharapova saludando al público con la mejor de sus sonrisas.

Sharapova no pudo disputar el pasado año el Abierto de EE.UU, ni el de Australia esta temporada, y ha hecho su debut individual la pasada semana en Varsovia, donde rompió su inactividad para recuperarse del hombro operado hace nueve meses, y donde alcanzó los cuartos de final.

Animada porque un título en París significaría para ella haber ganado ya los cuatro Grandes, Maria comentó que no había sentido dolor, pero que tampoco intenta forzar al máximo, y que en cierta manera, ahora comienza una nueva carrera para ella.

"Después de una operación no voy a salir allí e intentar 50 golpes ganadores y hacer "aces" a diestro y siniestro", comentó, "He pasado casi tres meses sin tocar una raqueta, ha sido todo muy complicado y he tenido que apartar muchas cosas de mi vida".

"Realmente no tengo unas expectativas claras. Es la primera vez en mi carrera en la que puedo decirlo así, no sé como me van a ir las cosas y como va a funcionar todo esto", añadió.

"No sé cómo irán las cosas mañana, y cómo me voy a sentir con el hombro. Desde luego no he disputado partidos muy complicados desde hace mucho tiempo", dijo.