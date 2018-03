Federer: "Comencé un poco lento, pero estoy contento por cómo reaccione"

25/05/2009 - 22:07

El tenista suizo Roger Federer se mostró "satisfecho" por solventar con un cómodo triunfo su debut en la presente edición de Roland Garros, reseñando que pese a que comenzó frío su encuentro ante 'Beto' Martín posteriormente desarrolló un buen juego sobre la arcilla de la pista central.

PARÍS, 25 (EUROPA PRESS)

"Comencé un poco lento pero estoy contento por cómo reaccione, creo que juegué bien cuando me adapté a las condiciones de la pista", señaló Federer, que se impuso al español Alberto Martín en menos de dos horas de juego (6-4, 6-3 y 6-2).

El número dos del ranking mundial, que se medirá al argentino José Acasuso en segunda ronda, admitió que había mantenido el encuentro bajo control gracias a su buen rendimiento con el primer servicio. "Las cosas fueron bien, saqué bien en los momentos en los que tenía que hacerlo", valoró el de Basilea.

Federer, que llega a París con la moral por las nubes tras haberse impuesto a Rafa Nadal en el Masters 1000 de Madrid, desmintió que el calor le vaya a afectar durante el torneo. "No afecta especialmente, en América y Australia hemos jugado a 40 o 45 grados, lo único que la bola bota más pero es parecido a Madrid en ese aspecto", comentó.

Por otro lado, el suizo aseguró que no pensó demasiado en su vuelta a la pista central de París después de la última ocasión en la que jugó allí, la final del pasado año en la que fue vencido de forma contundente por Nadal.

"No he pensado mucho en ello, estaba concentrado en este partido y quería dar lo mejor de mí, comenzar bien el torneo", comentó Federer, consciente no obstante de que la final de 2008 fue "muy difícil" de asimilar para él.