Venus Williams: "Quiero más"

Londres, 29 jun (EFE).- La estadounidense Venus Williams ha señalado hoy tras vencer a la serbia Ana Ivanovic que su ambición no está satisfecha todavía pese a haber ganado ya cinco veces el torneo de Wimbledon y ha dicho "quiero más".

La mayor de las hermanas Williams se impuso por un contundente 6-1 en el primer set, aunque el partido acabo nada más comenzar el segundo ya que su rival tuvo problemas físicos que le hicieron abandonar el partido.

"Esto es Wimbledon. Es el último lugar en el que quieres tener una lesión que no puedas superar. Le deseo mucha suerte en su recuperación", explicó la vigente campeona de Wimbledon tras la lesión de Ivanovic.

Venus Williams se mostró orgullosa del control que exhibió durante el primer set, ya que "ella no tuvo demasiadas oportunidades y no porque no estuviera jugando bien", a lo que también admitió que ayudó haber jugado "con mucha agresividad" y "devolviendo bien".

"Cuando eres deportista, normalmente nunca te sientes satisfecho. Siempre te dices, esto no fue suficientemente bueno", precisó la estadounidense, quien en la siguiente ronda se enfrentará con la polaca Agnieszka Radwanska.