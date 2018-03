Federer está encantado de haberse librado de los "síntomas de pánico"

Londres, 29 jun (EFE).- Metido ya en cuartos de final de Wimbledon, donde potencialmente podría verse con el español Fernando Verdasco, el suizo Roger Federer se mostró hoy encantado de haberse librado de los "síntomas de pánico" que le acechaban hace seis meses y aseguró que se siente, ahora mismo, "perfectamente", en un claro aviso a sus competidores.

El jugador helvético, que está a punto de ser padre y busca en esta edición, ante la baja por lesión de rodillas del español Rafael Nadal, recuperar el número uno en el ránking mundial, continúa con su trayectoria ascendente por el All England Club.

Hoy le tocó librarse del jugador sueco Robin Soderling, decimotercer favorito, para avanzar en el cuadro y meterse en cuartos de final.

Preguntado por el español Fernando Verdasco, potencialmente su próximo rival en cuartos si el madrileño y séptimo favorito se impone al croata Ivo Karlovic, el helvético recordó que jugó contra él en Indian Wells "un partido duro".

En aquella ocasión, rememoró Federer, "lo tenía bajo control y él remontó".

También dijo que Verdasco le parecía "un gran jugador que ha mejorado muchísimo en los últimos 9 meses, desde que ganó la Copa Davis y además jugó genial en el Abierto de Australia. Pero siempre ha sido un jugador peligroso, siempre ha tenido eso y ahora es más estable en su juego, en su cabeza y en general, en todo y, obviamente, esto ahora mismo es una gran prueba para él".

"No ha habido muchos intercambios y no ha sido, quizás, el partido más divertido para el público; en ese sentido ha sido un partido diferente", comentó el helvético sobre su pulso de hoy ante el verdugo de Nadal en los octavos de final de Roland Garros y un hombre al que se midió hoy por undécima vez.

Preguntado por si la preparación de cada partido variaba dependiendo de si conocía o no al oponente, el actual ganador de Abierto de Francia respondió que cuando jugaba con un rival del que no tenía referencias directas, "intentas averiguar la máxima información posible, les preguntas a otros jugadores por sus puntos débiles y cómo juega los puntos".

"En el caso de Soderling, con el que he jugado en diez ocasiones antes de hoy, me esperaba otro tipo de partido, con más tenis desde la línea de fondo. Hoy ha sido un poco como un concurso de saques", observó.

El cinco veces ganador de Wimbledon reconoció que hasta la fecha se encuentra más que a gusto con su juego en todos los aspectos. "Me estoy moviendo bien, estoy sacando bien; me siento bastante contento con el ritmo y con lo que más satisfecho estoy es con lo relajado que estoy jugando este año, y sin los síntomas de pánico que, quizá, tenía hace seis meses, cuando me sentía incómodo por momentos cuando no lograba encontrar las jugadas correctas".

"Ahora me siento perfectamente", avisó el número dos, que podría recuperar el número 1 ante la baja del español Rafa Nadal si logra ganar el torneo.

Robin Soderling, el hombre que privó a Nadal de luchar por su quinta corona en Roland Garros se mostró combativo ante el número 2, obligándole a dos desempates.

Federer, que rubricó 23 "aces", por los 16 de su rival, se impuso en dos horas a Soderling por 6-4, 7-6 (5) y 7-6 (5) en un encuentro de puntos muy cortos.

Fue un choque en el que ganaron sin problemas sus respectivos servicios y que tuvo que ser resuelto en los dos últimos sets en el desempate.

En los diez encuentros previos entre ambos jugadores, siempre ha sido la raqueta de Federer la que se apuntó la victoria.

Pese al resultado, Soderling, que incurrió en 25 errores no forzados, se marchó de esta edición con su mejor marca, ya que hasta ahora nunca había logrado superar la tercera ronda.