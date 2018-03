A Ferrero le gustaría emular al croata Goran Ivanisevic

Londres, 29 jun (EFE).- El español Juan Carlos Ferrero, primer invitado especial de Wimbledon que se ha colocado en cuartos de final desde Goran Ivanisevic en 2001, admitió hoy que le gustaría repetir lo conseguido por el ex tenista croata, que ese año se proclamó campeón en una final ante el australiano Patrick Rafter.

Tras la eliminación de Fernando Verdasco, el valenciano es ya el único representante español que todavía lucha en el césped londinense, donde se impuso hoy en octavos de final al francés Gilles Simon, octavo favorito, por 7-6 (4), 6-3 y 6-2 en 1 hora y 58 minutos.

Ferrero reconoció que le gustaría "repetir" lo que hizo Ivanisevic y reiteró su alegría por haber sido invitado por la organización. "Me gustaría repetir lo que hizo él pero claro que estoy contento de estar aquí con la invitación, y muy contento con mi juego", afirmó

El de Ontenniente, 70 en el ránking mundial y que compite en esta edición con una invitación especial de la organización, será el próximo rival del vencedor del duelo que libran ahora mismo el escocés Andy Murray, tercer cabeza de serie y gran esperanza del tenis británico, y el suizo Stanislas Wawrinka, decimonoveno.

De su partido ante el jugador francés, Ferrero explicó que, al principio, entró un poco más dubitativo que en los otros. "No le había visto jugar y ayer me empapé un poco de más de partidos suyos en 'Youtube' y estaba centrado en que él llegaba a todas las bolas", dijo.

"Luego, cuando me he relajado, he estado un poco más concentrado en lo que tenía que hacer, más que fijarme en él y apenas he hecho errores", señaló.

Ferrero indicó que trató de rehuir un poco su revés "y jugar un poco más sobre su derecha", una "táctica" que le funcionó bien.

"Y al final todo ha funcionado un poco de la manera en que he estado jugando yo estos días. Ya dije que no todos los partidos se juegan igual pero es importante recuperarse de esos primeros baches", recordó.

Reconoció Ferrero que haber salido "airoso" del encuentro de tercera ronda disputado ante el chileno y décimo favorito Fernando González le dio "mucha confianza" por haberse tratado de "un partido muy complicado, con mucha tensión".

Además, admitió que a su choque de hoy ante Simon había salido "con muchas ganas" ya que de su resultado dependía "entrar en Cincinatti".

"He estado bastante tranquilo porque desde el primer set he dominado la situación en todo momento", dijo.

En cuanto al futuro inmediato en Wimbledon, prefirió "ir partido a partido".

"No me tengo que fijar con quién (juego). Está claro que si es Murray, va a ser más difícil porque todo el mundo va a estar encima de él. Pero ya he jugado contra los dos (por Murray y Wawrinka). Experiencia de sobra ya tengo para enfocar el partido de la mejor manera".

Opinó sobre el británico Andy Murray y dijo: "Ahora mismo tengo un poquito más de ritmo que la semana de Queen's -donde cayó eliminado ante el escocés- y después de haber jugado con él he aprendido cosas".

"A él le gusta jugar a un nivel para luego cambiar el ritmo muy rápido. Así que yo trataré de estar centrado. Si quiero ganar, será muy difícil. Quiere ganar, como todo el mundo. Y por supuesto yo quiero aprovechar mis oportunidades para intentar ganarlo", observó.

Del suizo Stanislas Wawrinka, comentó que "tiene un buen revés, le gusta pegar fuerte, y por eso es difícil dominar la bola. Todos los jugadores tienen algo, más los que están ahí arriba".

Habló también, de la baja de su compatriota, el madrileño Fernando Verdasco, séptimo favorito, ante el croata Ivo Karlovic. "Bueno, ya no había muchos (españoles). Fernando tenía un partido bastante complicado. Es un jugador (por Karlovic) que da poco ritmo".