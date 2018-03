Tenis.- Mary Pierce prepara su retorno a las pistas para la próxima temporada

22/08/2009 - 10:34

La tenista francesa Mary Pierce, ex número tres de la clasificación WTA, anunció hoy su retorno a las pistas para la próxima temporada tras haberse retirado temporalmente en octubre de 2006 por problemas crónicos en sus rodillas.

PARÍS, 22 (EUROPA PRESS)

"Voy a volver a competir. Quiero saber hasta donde puedo llegar otra vez. Durante mi carrera me he enfrentado a las competidoras más fieras y he dado siempre la cara. Si el físico me respeta, estoy aquí otra vez para dar guerra", comentó a 'L'equipe' la finalista del Open de Australia en 1995 y también finalista en Roland Garros en 2000.

La preparadora física de la gala, Yutaka Nakamura, comentó que la edad de Pierce -34 años- no será un gran problema. "Es muy fuerte física y mentalmente. No tengo dudas todo va a ir bien y no va a tener problemas para estar con las mejores", concluyó la japonesa.