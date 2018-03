Nadal: "No esperaba llegar hasta semifinales"

22/08/2009 - 11:43

El español Rafa Nadal se confesó gratamente sorprendido por su rendimiento en el Masters 1000 de Cincinnati, donde esta noche jugará contra el serbio Novak Djokovic una semifinal que "no esperaba alcanzar", según confesó tras batir en cuartos al checo Tomas Berdych (6-4, 7-5).

CINCINNATI (ESTADOS UNIDOS), 22 (EUROPA PRESS)

"He mejorado un poco cada día y hoy he jugado un muy buen partido. Ganar a Berdych en esta superficie es muy bueno para mí. Cuando llegué a Cincinnati no esperaba llegar hasta semifinales y ahora puede pasar cualquier cosa", explicó Nadal, "muy feliz" tras imponerse al checo.

El balear entiende que "después de dos meses fuera", las victorias contra Mathieu en octavos y contra Berdych en cuartos "son muy buenas noticias". "En condiciones normales mi objetivo sería ganar el torneo, pero tal y como he llegado estar en semifinales es perfecto porque me da más confianza para el Abierto de Estados Unidos. Es muy importante", se alegró el número tres del mundo.