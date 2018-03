Ferrer: "Preferiríamos un lugar a nivel del mar pero Madrid no está vetada"

Torre Pacheco (Murcia), 20 sep (EFE).- David Ferrer, que ganó al israelí Andy Ram (6-3 y 6-1) y dio, en un encuentro ya sin trascendencia competitiva, el cuarto punto a España, rechazó profundizar sobre la posible sede de la final de la Copa Davis, contra la República Checa, aunque reconoció que las preferencias del equipo se dirigen a una ciudad a nivel del mar.

"No lo hemos hablado aún. Es cierto que si nos das a elegir la mayoría de los jugadores preferimos un sitio a nivel del mar. Pero esto no quiere decir que Madrid esté vetada", dijo Ferrer.

El tenista alicantino añadió: "A mí me da igual. Si se juega en España, que es lo importante, viene mucha gente a verte. No tengo preferencias", añadió el tenista español, que reconoció la competitividad existente para formar parte del cuarteto de Albert Costa.

"Va a ser complicado entrar en el equipo. Están Rafa Nadal y Fernando Verdasco, que por el año que están haciendo son indiscutibles. En el dobles está Feliciano López... No sé, hay muchas opciones con el resto... Juan Carlos Ferrero, Nicolás Almagro, Tommy Robredo. Sabemos que no todos caben. Pero esto es un equipo y algunas veces juegan unos y otras otros. A todos nos gustaría estar en la final. Si fuéramos italianos o irlandeses no tendríamos ese problema", apuntó Ferrer, que no se ve con opciones de entrar entre los ocho primeros y jugar la Copa Masters de Londres.

"Este año me veo lejos. Aunque no creo que mis mejores días hayan ya pasado al olvido, como alguien escribió. Pero me ha faltado algún buen resultado en Europa. Pero ha sido un buen año", dijo el tenista español tras disputar un choque sin trascendencia.

"Se afronta como un trámite este tipo de partidos. Pero a todos nos gusta ganar", concluyó Ferrer.