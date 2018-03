Tenis/Davis.- Ferrer: "El equipo prefiere jugar la final al nivel del mar, pero Madrid no está vetada"

20/09/2009 - 14:32

El tenista español David Ferrer, que hoy logró el cuarto punto de las semifinales de Copa Davis ante Israel, se refirió a la final que disputarán ante la República Checa, y explicó que él cree que "el equipo prefiere jugar al nivel del mar", aunque "Madrid no está vetada".

TORRE PACHECO (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

"La verdad es que todavía no lo hemos hablado. No lo sé, pero si me dan a elegir yo creo que todo el equipo prefiere jugar al nivel del mar. Todos jugamos bien en altura por eso, pero esto no quiere decir que Madrid esté vetada", manifestó el alicantino al término de su encuentro con Andy Ram, al que venció por 6-3 y 6-1 en menos de una hora.

La final, que tendrá lugar del 4 al 6 de diciembre, será en España y la sede pasará a ser tema de discusión como ya lo fue para las semifinales del año pasado ante Estados Unidos, que se disputaron en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid.

"Como queda bastante todavía, cada uno se va a centrar en lo suyo y a mí, personalmente, me da igual. Se juega en España, es una final y en cualquier sitio va a ser maravilla. Te apoyarán al máximo y vendrá gente de todas partes", indicó Ferrer en rueda de prensa.

El tenista español, que aún prefiere "no" comentar nada de los checos, habló sobre Ram, su rival en el choque de hoy. "Empezó bien, pegando fuerte y me sorprendió. Es normal, él no tenía nada que perder y poco a poco he ido asentándome en la pista y todo ha sido mucho más fácil", espetó.

"El partido se afrontó como un entrenamiento más para tocar la pelota. Fue un partido sin trascendencia, pero a todo el mundo le gusta ganar", matizó Ferrer que de cara al futuro espera "mejorar en pista rápida". El alicantino también bromeó. "¿Mi futuro? Casarme y tener hijos", apuntó.