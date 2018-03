La ITF multa y advierte a Croacia por la elección de Porec como sede

Torre Pacheco, 20 sep (EFE).- La Federación Internacional de Tenis (ITF) ha multado con 24.000 dólares a Croacia, a la que ha advertido, además, de una posible pérdida del derecho a ser sede en una eliminatoria de Copa Davis, por la elección de la ciudad de Porec como escenario del enfrentamiento contra la República Checa, este fin de semana.

Porec, una pequeña ciudad turística de 17.000 habitantes, fue la única propuesta croata para acoger la semifinal ante el cuarteto checo, aunque carecía de los requisitos mínimos exigidos por la ITF, que dio luz verde a la candidata "por el escaso tiempo de reacción" para manejar otras opciones.

La Internacional decidió imponer una multa de 4.000 dólares por no presentar el cuestionario con las sedes potenciales para una eventual final y otros 20.000 porque Porec no cumplía los requisitos mínimos para organizar la semifinal de acuerdo con la normativa de la ITF.

Además de la multa, la Federación Internacional advirtió de la posibilidad de retirarle el derecho de ser sede en una eliminatoria y le impuso Zagreb como escenario de la final, en caso de que Croacia la disputara.

"A Croacia se le sancionó porque Porec no cumplía los requisitos. Es una zona de veraneo. Pero no dio otra opción. No cumple, por ejemplo, con el tema de fácil acceso internacional. Si esta eliminatoria tuviera un margen de un año, la Federación Internacional la habría rechazado. Pero no había tiempo", explicó Joan Margets, vicepresidente de la Federación Internacional.

"La aprobación fue a disgusto. Por lo que se le pusieron unas condiciones futuras y la amenaza de que, si esto se vuelve a repetir, perdería el derecho de ser sede en una eliminatoria. Además, obligamos a que la eventual final fuera en Zagreb", añadió Margets.