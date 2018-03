Tenis. Santoro podría retrasar su retirada para ser el primer tenista en jugar 'Grand Slams' en cuatro décadas distintas

27/10/2009 - 20:59

El tenista francés Fabrice Santoro podría retrasar su idea de retirarse del circuito al término de la presente temporada para convertirse en el primer jugador que participa en torneos del 'Grand Slam' en cuatro décadas diferentes.

LYON (FRANCIA), 27 (EP/Reuters)

Santoro, de 36 años, tenía previsto poner fin a su larga trayectoria al finalizar el año, pero cuando conoció el curioso récord al que optaba ha decidido plantearse aplazar un tiempo su decisión de abandonar el profesionalismo.

Así, Santoro podría competir en el próximo Abierto de Australia y ser el primer tenista en la historia de la ATP que alcanza tal hito en su trayectoria.

"Desde que un periodista canadiense me dijo que sería el primero en conseguirlo, me convencí a mi mismo de que sería divertido lograr ese récord tan poco común", expresó el galo, aunque matizó señalando que "juegue en Australia o no, el torneo de Paris-Bercy será realmente el último de mi carrera".

Santoro, que perdió hoy con el español Albert Montañés (6-4 y 6-4) en la primera ronda del torneo de Lyon, debutó en un 'Grand Slam' en 1989, cuando compitió en Roland Garros, lograría su participación número setenta en un 'grande' si finalmente decide jugar en Melbourne.