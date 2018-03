Tenis.- La belga Wickmayer podría recurrir su sanción al TAS y su compatriota Malisse piensa en la retirada

6/11/2009 - 17:28

La tenista belga Yanina Wickmayer, semifinalista en el último Abierto de los Estados Unidos y suspendida por un año por infringir las reglas antidopaje junto a su compatriota Xavier Malisse, está estudiando la posibilidad de presentar una apelación a su castigo ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), informó su portavoz Rudi Kuyl.

AMBERES (BÉLGICA), 6 (EP/Reuters)

Wickmayer no informó a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) sobre su localización, olvidando la obligación que tienen los deportistas de informar al organismo de su ubicación, con el fin de que ésta elabore un calendario para esclarecer cuándo y dónde se les puede visitar para realizarles un control por lo que fue sancionada por el Tribunal Antidopaje Flamenco.

De todos modos, esta apelación ante el TAS suele ser un proceso lento, como recordó el doctor de la tenista, Chris Goossens, que explicó que Wickmayer, número 18 del mundo, debería seguir igualmente cumpliendo el castigo durante el estudio de la apelación.

Por su parte, Xavier Malisse también fue suspendido por un año por no pasar un control y no comunicar en dos ocasiones donde se encontraba. El tenista, que llegó a ser semifinalista de Wimbledon en 2002, dejó entrever su posible retirada.

"Es muy duro regresar, dentro de un año tendré casi 31 años y tendré que jugar 'Challengers' y 'Futures' de nuevo, algo que no me veo haciéndolo de nuevo. Es duro recibir u años de castigo si nunca te has dopado", señaló, entre lágrimas, en rueda de prensa en Amberes.