Tenis/Valencia.- Verdasco: "Haber ganado a Murray en Australia me da confianza para ganar el partido"

6/11/2009 - 23:04

El tenista español Fernando Verdasco, flamante semifinalista del Valencia Open 500, que se celebra en la Capital del Turia hasta este domingo, se medirá al escocés Andy Murray por un puesto en la final, pero reconoció que haberle ganado ya con anterioridad le permite llegar a la cita más confiado.

VALENCIA, 6 (EUROPA PRESS)

"Haberlo ganado este año en Australia me da confianza para afrontar el partido", dijo el tenista madrileño, que aún así prefiere poner todos sus sentidos en el partido que le enfrentará mañana al favorito número uno del certamen valenciano.

"Aunque Murray no esté al cien por cien físicamente le he visto muy bien ante Montañés. Es un hueso muy duro y tendré que emplearme a fondo", manifestó Verdasco, que jugará por octava vez con el británico, quién le ha ganado seis de las siete anteriores.

Por su parte, el también español Tommy Robredo, que cayó eliminado en cuartos a manos de su compatriota Fernando Verdasco, explicó que el resultado final del partido (6-3 y 6-2), le "parece un poco engañoso". "En general creo que he jugado bastante bien, sobre todo en el primer set. Me he sentido muy cómodo en la pista, aunque me ha faltado algo de suerte", declaró Robredo tras el partido.

Antes de despedirse, el tenista catalán tuvo palabras muy buenas para el torneo. "La verdad es que me voy impresionado. Nunca había jugado en un lugar así, todo el contexto es alucinante. Hace poco jugué en Shangai, que me pareció un lugar precioso pero esto es realmente especial", concluyó.