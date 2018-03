Verdasco se despide de Bercy y se complica Londres

París, 12 nov (EFE).- El español Fernando Verdasco cayó hoy eliminado en octavos de final del Másters Series de París-Bercy frente al croata Marin Cilic por 3-6, 6-3, 6-4, lo que le complica su clasificación para el torneo de Maestros de Londres.

El madrileño comenzó bien el encuentro pero fue cediendo espacio ante el croata, que basó su juego en el servicio.

"He ido de más a menos. Al principio todo lo que intentaba me salía, pero luego he ido cometiendo más errores, he estado más irregular y él ha mejorado, se ha metido en el partido y se ha ido creyendo que me podía ganar. Al final estaba jugando mejor que yo y se ha merecido la victoria más que yo", aseguró.

Verdasco, que partía como séptimo favorito, levantó tres bolas de partido de su rival, cabeza de serie número 12, pero no pudo con la cuarta, un revés cruzado ganador.

El madrileño atribuyó la derrota al cansancio provocado por la larga temporada.

"Cuando las piernas no te funcionan es difícil jugar como uno quiere, llegas tarde a la bola y cometes errores que otras veces no cometes. He empezado bien y me he ido desinflando, agotando físicamente y haciendo más errores", aseguró.

Verdasco ocupa la octava posición del ránking de la ATP, la última que da derecho a jugar de forma directa en Londres.

Pero esa plaza está amenazada por tres tenistas: el sueco Robin Soderling, que hoy se clasificó para cuartos de final de Bercy, el chileno Fernando González y el francés Jo-Wilfried Tsonga, también en cuartos de París.

Para privarle de Londres, a Soderling y González les vasta con llegar a la final de París mientras que Tsonga debe ganarla.

Verdasco señaló que le entristecería no clasificarse para el torneo de Maestros tras haber pasado buena parte de la temporada entre los ocho mejores.

Pero el madrileño recordó que, en caso de no clasificarse para Londres le quedaría la final de la Copa Davis que España jugará contra la República checa en Barcelona.

"Jugar las dos competiciones me obligará a estar un mes más al máximo nivel y es difícil tras un año tan largo (...) Está claro que si alcanzas las rondas finales en el torneo de Maestros llegas muerto a la final de la Davis", comentó.

Pero el madrileño no quiere perderse ninguno de los dos torneos en el que está siendo su mejor año.

"Los dos me hacen mucha ilusión. La Davis ya la he ganado. Si me dices ganar Londres o la Davis, te digo ganar Londres. Pero entre jugar Londres y ganar la Davis prefiero la Davis. Las dos cosas son muy grandes para mí", indicó.