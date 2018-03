Nicolás Almagro vence con la mano partida

Melbourne (Australia), 19 ene (EFE).- El español Nicolás Almagro dio hoy una prueba de pundonor al derrotar al belga Xavier Malisse, semifinalista en Wimbledon, por 7-6 (12), 6-4, 2-6, 4-6 y 8-6, en el partido que cerró la segunda jornada del Abierto de Australia, soportando el dolor de la mano izquierda, en la que tiene el escafoides roto.

Almagro se produjo esta lesión durante el torneo de Auckland la semana pasada mientras disputaba un partido de dobles junto con David Ferrer. "Fue al intentar llegar a una bola que había pasado a David, me torcí el tobillo y para protegerlo me giré y me caí, y mi mano rebotó en el suelo. Al levantarme no podía siquiera abrir los dedos", dijo.

Almagro y su entrenador José Perlas, han decidido apostar y mantenerse en el Abierto de Australia, aunque corren el riesgo de que la lesión se agrave con un golpe, y poner así en peligro la gira por Suramérica. "Es una decisión que hemos tomado ambos", dijo Almagro, que admitió hoy lo difícil que es mantener la concentración cuando sufre dolor.

"Intento no pensar en ello, pero duele. Sé que tengo la mano rota, hecha un cromo y que me tengo que operar sí o sí", señaló.

"Hoy he ganado un partido importante con muchísimo dolor. Estoy ahí, antes ni hubiera saltado a la pista, y ahora mi mentalidad es muchísimo más fuerte", dijo Almagro, que ahora se enfrentará con el alemán Benjamin Becker.