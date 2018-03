Mónaco: "No quiero jugar la Copa Davis si no estoy al cien por cien"

París, 25 may (EFE).- Tras caer eliminado inesperadamente en la primera ronda de Roland Garros, el argentino Juan Mónaco tendrá que decidir si se opera de su lacerada muñeca izquierda, lo que podría hacer que se perdiese la próxima eliminatoria de Copa Davis, en la que Argentina se medirá con Rusia como visitante.

"Falta un tiempo y ojalá me pueda recuperar y estar al cien por cien. No quiero jugar Copa Davis si no estoy al cien por cien", aseguró el de Tandil tras caer eliminado en Roland Garros contra Grega Zemlja por 7-6(6), 3-6, 7-5 y 6-3.

La posible baja de Mónaco se sumaría a la del mejor tenista argentino, Juan Martín del Potro, lesionado, y dejaría a los aficionados con la duda de si podrán ver en julio en Rusia a David Nalbandian, quien espera recuperarse de su lesión para llegar dentro de un mes al torneo de Wimbledon.

Preguntado sobre si se operará la muñeca ahora que ha terminado la temporada de polvo de ladrillo, Mónaco respondió que aún tendrá que valorarlo.

"Tengo que verlo. En principio, los médicos no me dejaban ir a Montecarlo ni a ninguno de los torneos de polvo de ladrillo. Yo sabía que era un año muy importante para mí e hice todo lo posible para poder jugar. En ese entonces me planteé jugar hasta Roland Garros. Ahora, no sé. Tendré que descansar un poco y decidir", dijo.

En su decisión va a "influir mucho" la Copa Davis, un torneo que le encanta, asegura.

"Ya me quedé fuera en la anterior por un pequeño desgarro abdominal y... lo que pasas es que falta un mes todavía, un mes y una semana... dijo un cabizbajo "Pico" Mónaco, máximo favorito argentino en Rolang Garros, que en tres horas vio frustrado su sueño de hacer "algo importante" en el Grand Slam de París.