Verdasco: "Estoy aquí para jugar lo mejor y hacer el mejor Roland Garros"

París, 25 may (EFE).- El español Fernando Verdasco señaló hoy que está en París para jugar el mejor tenis posible y hacer un Roland Garros que quede en sus anales, y añadió que se siente responsable de lo que sucedió en Niza y no quiere volver a una situación así.

"No voy a volver a decir nada en la pista, ni en contra de nadie", dijo Verdasco al recordar sus comentarios en la pista en la final del pasado domingo contra el francés Richard Gasquet.

"Yo he venido aquí a jugar bien al tenis y a intentar hacer el mejor Roland Garros posible. Estas noticias siempre tienen más repercusión que las deportivas. Siempre da tristeza, no solo a mi", sentenció.

En la rueda de prensa posterior a su victoria sobre el ruso Igor Kunitsyn, Verdasco se mantuvo muy calmado. "Con el público no he tenido ningún problema hoy. Siempre esperas lo peor para que no te sorprenda, pero no tengo nada que decir", señaló.

"Estoy contento por haber ganado el partido de primera ronda, por haber subido mi nivel de principio a fin, y contento de estar en segunda ronda", añadió.

Verdasco dijo que se ve "con fuerzas para hacer un gran torneo", pero que ganarlo "es muy complicado y hay que ir partido a partido". "En unos hipotéticos octavos de final tendría a Almagro o González, y a Nadal en cuartos. El cuadro es durísimo y no puedo decir que me veo ganando el torneo, porque sería una 'fantasmada'", aseguró.

Respecto a su condición de favorito, ganada a pulso tras su gran campaña en tierra batida, Verdasco asumió esa vitola. "Todo el mundo se intenta quitar ese peso de encima, pero no me preocupa mucho en mi caso. Si lo soy, lo intentaré demostrar en la pista. Que te vean como uno de los favoritos siempre te gusta", dijo.

Verdasco anotó que este año, quizás por el calor, ve la pista mucho más rápida. "La he notado con menos tierra que otros años, más rápida, con este tiempo también bota más y a los sacadores les favorece algo más", señaló.

"Practiqué con Monaco una hora y no necesito practicar más, ya llevo muchas horas en pista. Tengo que intentar coger las sensaciones lo más rápidamente posible, no desgastarme y dar luego lo mejor de mi en los partidos", dijo sobre el número de partidos que lleva disputados y su posible cansancio.

Verdasco afirmó también que no le gusta "arrepentirse de nada" de lo que hace en su vida, al comentar su decisión de jugar en Niza, después de la lesión de tobillo que sufrió en Madrid. "Lo tenía firmado desde hacia mucho tiempo, y en Madrid, al no hacer un buen torneo lo tenía clavado y quería jugar y coger ritmo. Luego, una vez metido en el torneo, no quería perder", expresó el tenista de Madrid.

También reiteró que aunque le encantaría ganar Roland Garros, su sueño es Wimbledon.

"Le guste a quien le guste, el torneo que más quiero ganar es Wimbledon, pero a quien no le gustaría ganar Roland Garros. Quien lo diga es un poco retrasado mental. Me encantaría ganarlo a pesar de que Wimbledon es mi torneo favorito, mas especial del mundo para mi, incluso más que el de Madrid. Y si puedo ganar Roland Garros y no gano Wimbledon está bien", dijo.