Tenis/Roland Garros.- Verdasco: "Yo no lamento jamás lo que hago, no tengo nunca remordimientos"

25/05/2010 - 18:02

El tenista español Fernando Verdasco se mostró "muy orgulloso" al firmar su pase a la segunda ronda de Roland Garros, al tiempo que quiso zanjar la polémica por el enfrentamiento con el público el pasado sábado en la final de Niza.

PARÍS, 25 (EUROPA PRESS)

El madrileño agradeció no haber tenido "ningún problema" con la afición gala. "Esperas siempre lo peor y si no es lo peor, no estás decepcionado, pero te sorprendes. No tengo nada que añadir, lo que tenía que decir, está en mi comunicado", afirmó en rueda de prensa.

El número nueve del mundo se mostró muy incómodo con la insistencia de la prensa en dicho incidente. "Si me hacéis más preguntas sobre el incidente, no diré nada más. Si queréis hacer las mismas preguntas, responderé siempre lo mismo", apuntó aunque no dudó en destacar: "Yo no lamento jamás lo que hago, no tengo nunca remordimientos".

Por otra parte, Verdasco recalcó estar "muy orgulloso" al ser "siempre complicado" un primer partido. "El principio del partido ha sido un poco caótico porque las condiciones eran rápidas. No había mucha tierra con lo que es más difícil adaptarse a las condiciones, pero después de unos cuantos juegos, me sentí mejor. Y con cada set he ganado confianza. Mis sensaciones ya eran buenas al final del tercer set", apuntó.

Por otra parte, reconoció estar "con opciones de hacer un buen torneo" aunque sabe que tendrá rivales de entidad como Nicolás Almagro "en unos hipotéticos octavos de final". "Queda un largo camino... Y después el cuadro es muy duro. No puedo decir si voy a ganar el torneo. Pero tengo confianza para hacer un torneo excelente", comentó calificando como "bonito" estar entre los favoritos.

Por último, no dudó en destacar su predilección por Wimbledon. "Roland Garros es un 'Grand Slam' ¿quién no querría ganarlo? Si alguien dice que no, es un retrasado mental. Me encantaría ganar Roland Garros aunque Wimbledon es mi torneo por excelencia y me ha dado muchas satisfacciones, como Madrid. Si puedo ganar aquí, muy bien, y si gano Wimbledon, aún mejor", finalizó.