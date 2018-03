Lleyton Hewitt solicitó ayuda a André Agassi

Decidió recurrir a la ayuda del ex tenista estadounidense André Agassi con el fin de recuperar su mejor forma tras un decepcionante comienzo de la temporada 2008

Hewitt, cuya mejor actuación fue una cuarta ronda en el Abierto de Australia, corre peligro de caer aún más en la clasificación mundial y quedar fuera de los cabezas de serie para los próximos dos Grand Slams, el de París y el de Wimbledon, después de ser eliminado en la segunda ronda del Abierto de Las Vegas, torneo que ganó en 2007.

Sin embargo, esa temprana eliminación permitió al tenista de 27 años consultar y entrenar con Agassi antes de la Serie Masters de este mes y los torneos de Indian Wells y Miami. "Siempre admiré la forma en que Agassi enfocó todo desde el momento en que comenzamos a entrenar", manifestó Hewitt.

Buena relación

"Siempre hubo un propósito en cada cosa que hicimos y la intensidad fue increíble", añadió. "Fue una gran oportunidad, no sólo de entrenar con uno de los grandes tenistas de la todas las épocas, sino de poder discutir acerca de mi juego y de cómo se juega el tenis en estos días", destacó el tenista.

"Una de las grandes ventajas en hablar con André fue descubrir muchas cosas que él ve después de haberse retirado del tenis. Siempre ha sido un gran pensador sobre una cancha, y siempre pudo encontrar diferentes caminos para quebrar a sus oponentes", continuó.

Fue la primera vez que Hewitt y Agassi entrenaron desde que el estadounidense se retiró de la actividad tras el US Open de 2006.

Pese a los recientes problemas de Hewitt, entre los que se encuentran su última derrota ante el francés Julien Benneteau y su eliminación en la primera ronda del torneo de Rotterdam, donde fue vencido por el número 42 del mundo, el italiano Andreas Seppi, el australiano está convencido de que rápidamente recuperará su mejor forma.

Su asociación con el entrenador y compatriota Tony Roche, quien guió en el pasado a Ivan Lendl, Pat Rafter y Roger Federer, aún no ha producido los resultados esperados, pero el ex campeón de Wimbledon y del US Open cree que todo cambiará muy pronto