Sharapova dice que no quiso forzar "de cara a Roland Garros"

Roma, 17 may (EFE).- La tenista rusa María Sharapova explicó hoy que su retirada antes de disputar la semifinal de los Internacionales de Roma se debe a un pequeño estiramiento en el gemelo derecho y a que no quiso forzar de cara a Roland Garros, que comenzará el 25 de mayo.

Sharapova, segunda cabeza de serie, se tendría que haber enfrentado hoy a la serbia Jelena Jankovic, cuarta favorita del torneo romano, que pasa así directamente a la final, donde se encontrará a la ganadora entre la francesa Alize Cornet y la rusa Anna Chakvetadze (6).

"En semifinales de un Grand Slam se intenta resolver cualquier lesión o problema de todas las maneras, incluso tomando analgésicos, pero aquí no he querido forzar de cara a Roland Garros", explicó.

La tenista rusa se presentó en rueda de prensa tras ser visitada por un médico y anunció que tendrá que descansar durante 3 días antes de volver a entrenar, y que espera estar completamente recuperada para disputar el prestigioso torneo francés.

Comentó que ya ayer sintió dolores en el gemelo durante el segundo set, pero decidió continuar el encuentro contra la suiza Patty Schnyder, que terminó con el resultado de 6-7, 7-5 y 6-2.

La tenista agregó que tras el encuentro se sometió a un masaje de dos horas y que parecía haberse recuperado, pero esta mañana cuando salió a correr "el dolor en el gemelo era muy fuerte".

"Siento haber desilusionado a mis fans, pero este es un torneo muy duro y si no te encuentras al cien por cien es mejor no salir a jugar. Creo que he tomado una decisión justa", añadió.

La retirada de Sharapova se suma a la de Serena Williams (USA), en cuartos y la bielorrusa Victoria Azarenka en octavos, así como a los cinco abandonos en el masculino, entre ellos los del estadounidense Andy Roddick y el checo Radek Stepanek en semifinales.

Respecto a esta "epidemia" de abandonos, la raqueta siberiana señaló que el torneo de Roma es "muy duro" porque se juega cinco días seguidos y a veces por la noche y "se tiene poco tiempo para preparar el encuentro del día siguiente".

A propósito de la preparación del encuentro, reveló que debido al largo masaje al que se sometió anoche tuvo que acostarse pasadas las tres de la madrugada, y esta mañana se levantó temprano.

Sin embargo, alejó cualquier tipo de polémica sobre los encuentros nocturnos - en Roma comienzan a partir de las 20:30 hora local -, al asegurar que ha jugado muchas veces a esta hora, también en el torneo de Madrid, y que no cree que esto haya influido en su retirada.

Sharapova afirmó que viajará hoy a París, donde pasará los tres días de descanso, con sesiones de masajes, y preparará su participación en Roland Garros.