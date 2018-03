Tenis.- Pedro Muñoz: "Podemos dar las condiciones de unidad para llevar una relación civilizada en el futuro"

El presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Pedro Muñoz, señaló, tras la Asamblea General anual celebrada hoy en Madrid en la que se aprobaron los presupuestos del 2008, su voluntad para que "el tenis español esté unido" y para "llevar una relación civilizada en el futuro".

"Lo que me alegra es mirar con cierta tranquilidad que podemos dar las condiciones de unidad para llevar en el futuro una relación civilizada que vaya por el bien del tenis español, que está por encima de mi", dijo.

El máximo mandatario del tenis español señaló que el respaldo de la Asamblea no debe interpretarse como una triunfo porque "eso sería la peor de la victorias". "Es importante pero no se debe ver como una victoria de nadie. Simplemente tengo el respaldo de las actas de los órganos soberanos del tenis español, que no es otra cosa que la normalidad", aseguró.

Para el futuro, Muñoz mostró su deseo de hacer "la más hermosa Copa Davis que haya habido en el Mundo" ya que la única Copa Davis que organizó durante su mandato --la eliminatoria que España disputó, en septiembre del 2006, ante Italia en Santander por la permanencia en el Grupo Mundial-- fue un "récord mundial en asistencia de público y recaudacion".

El presidente, que "espera que en la semifninal ocurra algo parecido" a lo ocurrido en la capital cántabra, señaló que, según vio en "la Asamblea Mundial en Moscú y en el torneo de Roland Garros" está "todo el Mundo expectante". "El tenis español crea mucha expectación en este momento por todo lo que se está llevando a cabo", dijo.

LAS SELECCIONES ESPAÑOLAS, "EL BUQUE INSIGNIA" DE SU MANDATO

Por otra parte, Muñoz, que ratificó su promesa de no presentarse a la reelección en los próximos comicios que se celebrarán en septiembre, remarcó que su elección como presidente de la Federación se produjo por una "mayoría importante" en una reunión "histórica" y "a la que asistieron todos los miembros de la asamblea".

Además, tras señalar que sólo ha estado "siete fines de semana en casa" en los últimos cuatro años, comentó que en su mandato ha tomado decisiones para que "el nivel federativo de España esté en el mismo lugar en el que están sus jugadores".

El máximo dirigente español quiso, "sin chulería ni altanería", remitirse a los hechos que ha llevado a cabo en estos cuatro años y mostró su voluntad de que "el tenis español esté unido" ya que "el tenis está por encima de todo y del presidente".

Por otro lado, Muñoz comentó que "nunca" ha hecho "nada para crear roces" ya que éstos han sido "consecuencia del desarrollo del proyecto" y de su compromiso. "Simplemente he tomado la referencia de hacer lo mejor y por lo que me han votado el tenis español", dijo.

El que fuese presidente de la Federación madrileña destacó que las selecciones españolas de Tenis son "el buque insignia de su mandato" y añadió que ahora son "un referente en el Mundo entero" ya que varias federaciones le han consultado para imitar el modelo.

"Hasta ahora todo el Mundo hablaba de equipo de Copa Davis, ahora se habla de selecciones, y esto sí que es una innovación mía, desarrollado con el apoyo de la Junta directiva, y es un refente Mundial", señaló.

Para terminar el repaso a su mandato, Muñoz comentó que, "a pesar del dolor causado todo lo que se ha dicho en algunos medios y todo lo que le han hecho", ha recibido diversas felicitaciones por su dirección, como la que recibió por parte de la ITF -Federación Internacional de Tenis- "por las decisiones de la uniformidad".

UNA CRISIS QUE HA DEMOSTRADO LA SALUD DEMOCRÁTICA DEL TENIS ESPAÑOL

El presidente, que explicó que ha soportado "lo que no sabe nadie" durante el último mes "en parte de la prensa y en algún otro comentario", hizo una lectura positiva de la crisis que ha sacudido al tenis español y que, según Muñoz, ha demostrado que "está en estos momentos con una salud democrática".

Una crisis que Pedro Muñoz no cree que "empañe su trabajo" como máximo dirigente de la federación en los últimos cuatro años. "Ahora el tenis español no puede recriminarme que no he cumplido lo que me encomendó", finalizó.