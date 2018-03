Nadal: "Siendo feliz con lo que hago, puedo llegar a ser lo que me gustaría ser, número uno"

El tenista español Rafa Nadal reconoció que sueña con ser número uno del mundo y confía en poder entrar en la lucha por las medallas en los Juegos Olímpicos del próximo verano aunque está muy satisfecho con lo logrado en lo que va de campaña.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"Estoy contento con lo que hago. Si no soy número uno es porque he coincidido con uno increíblemente mejor que yo, pero interiormente estoy feliz y contento. A partir de ahí, hay que aceptar la situación y valorar lo difícil que es estar donde estoy. Y siendo feliz con lo que hago puedo llegar a ser lo que me gustaría ser, que es número uno", afirmó en una entrevista con Televisión Española que recoge Europa Press.

El número dos del mundo, que en tan sólo un mes ha conquistado su cuarto entorchado en Roland Garros y el primero en Wimbledon, no puede elegir con qué 'grande' se queda. "Si tuviera que elegir me quedo con los cuatro Roland Garros, cuatro es mucho más que uno. Parece que el cuarto es menos importante y se le da más importancia a Wimbledon, que me hace muchísima ilusión", indicó.

El manacorí afronta con ilusión su segunda participación olímpica, en la que tendrá opciones, tras disputar los dobles en Atenas 2004. "Serán realmente mis primeros Juegos Olímpicos serios, porque en Atenas estuve sólo un día por lesión", explicó.

No obstante, es consciente de que será "complicado" para la 'Armada' luchar por los podios por disputarse en una "superficie rápida" y con un cuadro en el que estarán "los mejores del mundo".

"Podemos optar a cualquier cosa pero también hay que ser conscientes que nos podemos volver sin ninguna medalla", apuntó.

De todos modos, no oculta sus ganas de triunfar en Beijing. "Los Juegos Olímpicos son una competición lo suficientemente importante como para dejar cualquier cosa, para intentar conseguir una medalla. Voy a ir allí con la máxima ilusión, se bien que va a ser un torneo difícil, y a intentar jugar bien", finalizó.