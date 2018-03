Mike Bryan: "Fish me salvó el culo en algunos momentos"

Madrid, 20 sep (EFE).- Mike Bryan, que por primera vez compartió con Mardy Fish la pareja de dobles de Estados Unidos, no escondió las carencias que evidenció su juego en algunos momentos del partido contra los españoles Feliciano López y Fernando Verdasco y destacó que su compañero le "salvó el culo en algunos momentos".

"Cuando me pongo nervioso siempre me acelero. En el cuarto set el público hizo mucho ruido y era necesario concentrarnos. En algunos momentos Mardy me salvó el culo", dijo Bryan.

"A Mardy le gusta pasarlo bien y mi hermano (Bob) es más serio. Le conozco desde hace mucho tiempo y nos hemos compenetrado bien. Mardy ha jugado muy bien. Ha estado sólido en momentos de adversidad. Al final terminamos ganando", apuntó.

Bryan destacó que estaban centrados en el partido. "No pensábamos en la última jornada. Sino en nuestras posibilidades y en sacar este punto adelante. Yo no he estado a mi nivel habitual pero Mardy ha hecho un buen trabajo y ha suplantado las carencias de mi juego", insistió.

"Al salir España estuvo sólida en el saque. Es diferente cuando juegas con un compañero nuevo. Reconozco que estuve algo nervioso por la situación. Pero una vez terminamos el primer set me serené y creo que nuestro juego mejoró", indicó Bryan.

Por su parte, Mardy Fish señaló que el partido contra España fue "una batalla dura. Aprovechamos las ocasiones que tuvimos y tardamos en tomar ventaja. Pero llegamos a tiempo para lograr la victoria"