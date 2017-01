Nadal supera a Goffin y conquista por cuarta ocasión la exhibición de Abu Dabi

31/12/2016 - 16:04

El tenista español Rafa Nadal completó del mejor modo posible su puesta a punto para afrontar la temporada 2017 tras imponerse este sábado en el Mubadala World Tennis Championship, torneo de exhibición en Abu Dabi, al derrotar en la final al belga David Goffin en dos sets por 6-4, 7-6(5).

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

Pese a no haber puntos en juego, el manacorí ha aprovechado esta cita a la que tradicionalmente acude para dejar un esbozo de que lo parece una sensible mejoría en su tenis respecto al de un 2016 marcado de nuevo por los problemas físicos.

Tras casi tres meses de parón para centrarse en recuperar su muñeca dañada en Roland Garros y 'forzada' para no perderse los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, el balear ha dejado buenas sensaciones en sus tres partidos en Abu Dabi, sobre todo en la recuperación de la agresividad con su 'drive', su mejor arma en su época más gloriosa.

Además, el español ha mostrado agilidad y rapidez en las piernas, por lo que han aumentado las esperanzas para comprobar su competitividad, que comenzará ya a examinarse con la disputa esta semana de su primer torneo oficial, en Brisbane (Australia). El ucraniano Alexandr Dolgopolov será su primer rival 'serio'.

Nadal ha superado a rivales de cierta entidad como el checo Tomas Berdych y, sobre todo, el canadiense Milos Raonic, número tres del mundo, antes de batir en la final a un correoso David Goffin, frente al que más irregular estuvo, pero el que más ritmo de peloteo intenso le dio.

Los inicios demoledores ante Berdych y Raonic no aparecieron en esta ocasión ante un rival contra el que hasta ahora no se había medido y que aguantó el intercambio de golpes desde el fondo de pista. Ante un oponente con un tenis diferente y que también tuvo sus opciones en el partido, Nadal supo también adaptarse y terminó sacando el partido por su buen temple en momentos clave.

El belga salió dispuesto a evitar que el exnúmero uno del mundo impusiese su ritmo y el equilibrio en el juego fue la nota predominante. Goffin fue el primero en tener bola de rotura, pero el español supo salvarla para mantener una igualdad que se alargó hasta los compases decisivos. El balear se puso 5-4 y desde esa posición de presión consiguió la rotura en su primera oportunidad para tomar ventaja.

El jugador de Rocourt no se vino abajo por este golpe y siguió siendo amenazante en un segundo parcial marcado por la irregularidad de ambos con el servicio. El belga llegó a tener 3-1 de ventaja tras dos 'breaks', pero no fue capaz de mantenerla y la igualdad volvió.

Pero fue el tenista de Manacor el que más sufrió con su saque. Goffin apretó desde el resto para tener opciones de roturas, pero no fue capaz de aprovechar las bolas de las que gozó ni con 4-4 ni con 5-5. Así, tuvo que ser la 'muerte súbita' la que decidiese el ganador del parcial, suerte que correspondió a un Nadal que levantó su cuarto trofeo en esta exhibición tras las de 2010, 2011 y 2015.

"Estoy feliz de volver a la competición tras meses sin poder hacerlo. Es un nuevo año y he entrenado fuerte para empezar bien. En estos tres días he mostrado muy buen nivel y me van a venir muy bien", señaló el español en la pista tras su triunfo.