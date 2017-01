Muguruza supera a Kuznetsova y buscará la final de Brisbane contra Cornet

5/01/2017 - 16:22

La tenista española Garbiñe Muguruza se ha impuesto a la rusa Svetlana Kuznetsova (7-5, 6-4) y se ha clasificado para las semifinales del torneo de Brisbane (Australia), de categoría WTA Premier, donde se medirá con la francesa Alizé Cornet.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Tras disputar tres sets tanto en primera como en segunda ronda, Muguruza pudo vivir un partido algo más corto en cuartos de final -una hora y 49 minutos-, pero no más tranquilo, ya que al poco de empezar se vio con una clara desventaja de 1-4. Sin embargo, reaccionó a tiempo y se llevó el primer set tras sumar dos 'breaks', salvando además dos bolas de set en contra.

En la segunda manga, encadenó dos nuevas roturas para colocarse con 4-3 y saque, una ventaja que ya no dejó recortar a Kuznetsova en el duelo entre ganadoras de 'Grand Slam', cuarta y quinta favoritas del torneo.

"Sabía que iba a ser un partido duro. Nos conocemos mucho, en el pasado hemos entrenado juntas en Barcelona así que sabía que sería una batalla. Estoy contenta con lo fría que he jugado, especialmente teniendo en cuenta que venía de jugar dos partidos largos", analizó la hispano-venezolana ante la prensa.

Su rival en semifinales será la francesa Cornet, que sorprendió a la segunda cabeza de serie, Dominika Cibulkova Cibulkova (6-3, 7-5). Se han enfrentado en dos ocasiones y la española domina por 2-0 (Bucarest 2012 y Sofia 2014).

"Cornet es una luchadora y espero otra batalla, todo esto me va a ayudar a mejorar mi nivel, a entrar en ritmo para el resto de la temporada, así que no estoy preocupada por mi condición física. He tenido un cuadro duro, pero esto me da más confianza. Cuando vienes de la pretemporada dudas un poco por que no sabes cómo vas a estar, así que con estos partidos veo que he trabajado bien por la forma en la que me estoy moviendo y pegando a la bola", desgranó Muguruza.

--RESULTADOS.

-Cuartos de final.

Karolina Pliskova (CZE/N.3) a Roberta Vinci (ITA/N.8) 3-6, 6-2, 6-2.

GARBIÑE MUGURUZA (ESP/N.4) a Svetlana Kuznetsova (RUS/N.5) 7-5, 6-4.

Alize Cornet (FRA) a Dominika Cibulkova (SVK/N.2) 6-3, 7-5.