Garbiñe Muguruza: "Me siento preparada"

Melbourne, 14 ene (EFE).- El Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, representa para la española Garbiñe Muguruza una buena ocasión para exhibir su tenis, y tras retirarse recientemente en las semifinales de Brisbane por molestias en un aductor, señala que se siente preparada para la batalla.

"Estoy muy motivada. Creo que estoy en una buena posición y esperando jugar y alcanzar mi mejor nivel. Tengo una gran motivación", dijo Garbiñe en su comparecencia ante los medios, dos días antes de que de comienzo el torneo en Melbourne Park.

"He hecho una gran preparación con mi equipo. Nos hemos concentrado mucho en las partes débiles de mi cuerpo para no caer lesionada y estar más preparada para los encuentros", añadió. He descansado muchos días, sin hacer nada, ni tenis, ni físico. Solo recuperarme hasta que llegué aquí y empecé a jugar de nuevo. Intentando poner a punto de nuevo mi cuerpo para estar otra vez al cien por cien", dijo.

"He tenido días suficientes para prepararme y creo que recuperarme me ha llevado más tiempo de lo que pensaba. Pero me siento bien, me he estado entrenando aquí los últimos tres días, y me siento preparada", afirmó la española que debutará este lunes contra la neozelandesa Marina Erakovic, en la pista Margaret Court, la segunda en importancia del complejo.

El Abierto de Australia ocupa un lugar especial en la memoria de Garbiñe. "Este no es el primer Grand Slam en el que jugué en el cuadro principal, pero si el primero en el que gané un partido", rememoró. "Estaba muy feliz, por eso me trae muchos recuerdos. Me acuerdo de haber jugado en la Rod Laver Arena, y en la Hisense, buenos partidos de nivel que refuerzan mi confianza", dijo.

"Creo que siempre he jugado bien aquí, por eso estoy contenta de volver. Es uno de nuestros torneos favoritos", añadió la española, que no obstante recordó que las altas temperaturas son un factor importante.

"Todos luchamos contra el calor, y algunas veces es muy duro, aunque cuando juegas en las preciosas pistas centrales hay aire acondicionado. Pero en las de fuera, cuando hay 40 grados, una acaba extenuada. Esa es la parte más dura. Pero por otra parte, hay un montón de cosas buenas aquí", apuntó.

"Es el mes del tenis, todo el mundo se vuelve loco. Si pones la televisión todo el mundo está viendo tenis y los aficionados están muy involucrados este mes", dijo Garbiñe.