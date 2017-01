Garbiñe Muguruza sobre su rival: "Ha sido muy agresiva pero a lo bestia"

Melbourne 18 ene (EFE).- Garbiñe Muguruza dijo que su rival de este miércoles en el Abierto de Australia, la estadounidense Samantha Crawford, había sido muy agresiva "pero a lo bestia", y comentó que por su cabeza pasa jugar la primera ronda de la Copa Federación aunque todavía no lo tiene decidido.

"Si pasa por mi cabeza jugarla, siempre pasa" señaló sobre la confrontación contra la República Checa, "pero lo malo de estas cosas es que hasta el último momento nunca sabes si vas ir, si es necesario, si te duele algo y forzar. Siempre he sido muy pro. Todavía no me he sentado a hablar con Conchi pero llegará ese momento", aseguró.

"Ha sido muy agresiva pero a lo bestia, por momentos ha jugado increíble y por momentos ha fallado bastantes bolas", explicó Garbiñe sobre su rival de este miércoles. "Sabía que tenía que salir ahí fuera, dar lo mejor que tuviese, y esperar mi momento. Con este tipo de jugadoras no tienes que enfadarte, ni creer que tienes el partido ganado, porque te da la vuelta al partido para bien o para mal", explicó.

"Lo difícil es encontrar el balance entre pego yo, o espero", continuó la campeona de Roland Garros, "te pasas todo el partido diciendo, se paciente, ahora está jugando muy bien, hay que esperar y que no te haga cambiar tu juego, porque si no, te sientes muy incómoda".

La española saltó a la pista con un vendaje para protegerse la parte alta del aductor derecho. "Es por precaución, no quiero empeorarlo y por si acaso he preferido vendarme para salir a la pista sin dolor", dijo.

"Lo bueno de un Grand Slam es que tienes un día y medio, y al final mientras más tiempo tenga mejor me puedo encontrar. Hoy me he encontrado un poco mejor", dijo su lesión, más tranquila tras realizarse una resonancia y descubrirse que tiene una pequeña inflamación en la parte alta, casi en la ingle.

Sobre su duelo contra la letona Anastasija Sevastova, dijo que le apetecía. "Va a ser el tercer enfrentamiento, vamos 1-1, una cara y una cruz contra Sevastova. Me ha ganado en el US Open y me apetece jugar contra ella otra vez, y a ver si en esta ocasión puedo hacer un mejor partido en un Grand Slam", añadió.