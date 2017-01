Istomin: "Es increíble, no esperaba lo que hice en la pista"

19/01/2017 - 13:03

El tenista uzbeco Denis Istomin se mostró feliz por su "increíble" y "gran" victoria este jueves en la segunda ronda del Abierto de Australia ante el serbio Novak Djokovic, frente al que dio "lo mejor" de él para conseguir seguramente el mejor triunfo de su carrera.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"Es increíble, ganar a Novak en cinco sets, es una gran victoria. Todavía me siento un tanto cansado, no esperaba que lo estoy haciendo ahora y lo que hice en la pista. La forma en la que jugué, no estoy pensando en que he ganado al número dos del mundo", apuntó Istomin en rueda de prensa.

El uzbeco no veía imposible imponerse al de Belgrado. "Si no crees que tienes una oportunidad, no hay razón para salir a la pista. Trabajé duro, intenté dar lo mejor de mí y lo hice hoy", admitió, dejando claro que sólo pensó en que podría ganar con el último punto. "Ese sentimiento viene cuando acaba el partido, porque con Novak, ya sabéis, nunca se sabe. Estés 40-0 o 40-15 con tu servicio, aún no lo has conseguido, así que tienes que concentrarte hasta el final", añadió.

"Quizás ahora sea más conocido en Uzbekistán, pero no soy una superestrella, Vvo en Moscú desde hace diez años y no voy mucho a Uzbekistán, pero si juego allí, todo el mundo me conoce", confesó sobre su popularidad el 117 del mundo.

Istomin es entrenado por su madre, Klaudiya. "Me dijo: 'Buen trabajo'", comentó con una sonrisa. "Creo que no es duro, cuando tu familia forma parte de tu equipo es algo genial. Tuve la suerte de que mi madre me entrenase, lo bueno es que no necesito pagar el extra del entrenador", bromeó. "Tenemos buena relación y nos entendemos bien el uno al otro", agregó.

Finalmente, se refirió a otras victorias especiales. "Creo que cuando gané a David Ferrer en Indian Wells, también a Wawrinka en Wimbledon, creo que para mí eran las mejores victorias", sentenció el tenista uzbeco, próximo rival del español Pablo Carreño.