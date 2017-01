Agassi: "Djokovic es uno de los más grandes de todos los tiempos y estoy seguro de que volverá rápidamente"

21/01/2017 - 12:59

El extenista estadounidense Andre Agassi ha asegurado que el serbio Novak Djokovic es un jugador "de los más grandes de todos los tiempos" y está convencido de que regresará a su máximo nivel "rápidamente" tras caer eliminado en segunda ronda del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, ante el uzbeco Denis Istomin (7-6(10), 5-7, 2-6, 7-6(5) y 6-4).

MADRID, 21 (Reuters/EP)

"He celebrado todos los logros de Novak hasta el punto de pensar que lo ganaría todo, y la verdad es que siempre es una sorpresa cuando pierde", señaló en una videoconferencia a Reuters desde Las Vegas (Estado Unidos).

Agassi reconoció que el seis veces campeón del torneo oceánico puede no estar pasando por su mejor momento, pero está seguro de que regresará más pronto que tarde para pelear por el resto de torneos y 'Grand Slams' de la temporada.

"Lo que puedo decir de él es que sus habilidades están ahí y no hay ninguna razón por la que no pueda volver a desplegarlas. En mi opinión, es uno de los más grandes de todos los tiempos y estoy seguro de que volverá rápidamente", agregó.

Asimismo, la leyenda del tenis tuvo unas palabras para el escocés Andy Murray, actual número uno del mundo tras destronar al serbio en el Torneo de Maestros de Londres el pasado mes de diciembre, de quien dice que tiene mucho "potencial" pero del que también asegura que es "algo indeciso".

"Es impresionante. Siempre he dicho de Andy que es una persona que aún no se ha dado cuenta de su potencial. Es tan bueno en ciertos aspectos que eso le hace al mismo tiempo algo indeciso, y hace que no muestre todo lo que podría sus puntos fuertes en la pista. Pienso que únicamente va a ir a mejor. Parece fuerte y en forma. Sabe muy bien cómo tiene que dar lo mejor de sí mismo", concluyó.