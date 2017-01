Murray sobre su nueva decepción en Melbourne: "No había una garantía real"

Melbourne, 22 ene (EFE).- El británico Andy Murray aseguró tras su derrota en los octavos de final del Abierto de Australia que había sido una de las duras que recordaba, pero que también tuvo otras así en el pasado, y descartó que hubiera perdido la mejor oportunidad de ganar este torneo que se le resiste después de caer cinco veces en la final, esta vez sin Novak Djokovic en el camino.

"Cuando estás en un torneo, el ránking es completamente irrelevante, no piensas sobre el número uno cuando estás jugando", dijo Murray tras ceder contra el alemán Mischa Zverev, 50 del mundo.

"¿Que si perdí una oportunidad?, no lo sé", añadió después. "Creo que cada año que vengo aquí es una oportunidad diferente, pero incluso si hubiera ganado hoy, Nishikori o Federer estarían esperando".

"Stan (Wawrinka) está todavía vivo y hay otros como Jo-Wilfried Tsonga. Está Federer y otros tres tíos más de entre los diez primeros en mi parte del cuadro. No había una garantía real, incluso habiendo ganado hoy. No creo que esta fuera una oportunidad mejor que los otros años", recalcó.

"Estoy ahora hundido, pero esto es el tenis. He tenido grandes éxitos durante un número de meses y desde luego en los grandes torneos quieres hacer lo mejor, pero a veces no se puede. He tenido duras derrotas en mi carrera en el pasado y he vuelto", prosiguió.

"Esta es una de ellas, y estoy seguro que volveré de nuevo. Pero ahora estoy desanimado porque quería avanzar", dijo Murray que alabó a su rival: "El mereció ganar porque jugó muy bien cuando estuvo abajo y también en los momentos importantes", dijo.