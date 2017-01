Murray: "Zverev mereció ganar, jugó genial por debajo y en los momentos importantes"

22/01/2017 - 12:29

El tenista escocés Andy Murray, número uno del mundo, ha asegurado que el tenista alemán Mischa Zverev mereció la victoria conseguida en los cuartos de final del Abierto de Australia (7-5, 5-7, 6-2, 6-4), primer 'Grand Slam' de la temporada, porque jugó "genial" cuando se encontraba por debajo en el marcador, así como en los momentos decisivos del choque.

"Él sirvió muy bien cuando lo necesitó, especialmente cuando estuvo detrás en los juegos. Sí, mereció ganar porque jugó genial cuando estaba por debajo y en los momentos importantes", destacó en la rueda de prensa posterior al partido.

El británico recordó que estuvo por detrás en los dos últimos sets, aunque en los primeros dos disfrutó de unas oportunidades que fue incapaz de convertir ante el buen hacer del tenista alemán, quien se recuperó de "todos los errores que cometió" a través de buenos golpes. "A veces tienes que decir 'bien jugado'", dijo.

"Siempre fueron puntos ajustados, puse a Mischa bajo presión y se levantó con grandes golpes. Es mala suerte para mí y buena para él. Él merece estar en la siguiente ronda", apuntó.

El británico aseguró que le "fastidian" los resultados cosechados en el Abierto de Australia, donde ha perdido cinco finales. "Es sólo tenis. Obviamente en los grandes eventos tienes que dar lo mejor de ti. No ha sido así aquí. Eso ocurre", reconoció.

"He sufrido derrotas duras en mi carrera en el pasado. Me he recuperado de ellos. Estoy seguro de que volveré bien. Pero ahora obviamente estoy fastidiado porque quería llegar más lejos en este evento, y no fue así", auguró el de Dunblane.