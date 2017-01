Raonic, tras ganar a Bautista : "Tengo la energía, casi a tope"

Melbourne 23 ene (EFE).- El canadiense Milos Raonic señaló este lunes que estaba casi a tope de energía, tras luchar varios días con fiebre, y que no se sentía el gran favorito este año en el Abierto de Australia tras las eliminaciones del británico Andy Murray y del serbio Novak Djokovic.

"Tengo la energía, aunque no estoy a tope de capacidad, pero la tengo. Me encuentro al final de mi recuperación", dijo Raonic tras vencer al español Roberto Bautista en cuatro sets, y ante el duelo contra Rafael Nadal en cuartos.

"Sí, lo creo", dijo sobre su mejoría física. "De la forma en que van las cosas, voy mejor y mejor cada vez. Si no, no me podría imaginar luchando en 48 o 36 horas", apostilló.

"Si y no, eso pasa por mi mente, pero es insignificante", dijo sobre su favoritismo para ganar ahora el torneo, tras caer Murray y Djokovic, "porque tengo mucho que superar para llegar adonde debería haber jugado contra ellos. Tengo tareas muy difíciles delante de mí. Hoy tuve una muy complicada, y la que viene también", señaló.

"Quieras que no, él ha tenido la oportunidad de verme jugar mucho", añadió sobre Carlos Moyá, su anterior entrenador y ahora en el banquillo de Nadal. "Y yo de verle jugar a él. Carlos lleva con él una o dos semanas, y no creo que sea equivalente. Será una batalla entre él y yo, si se da el caso, y veremos como acaba", afirmó.

Sobre el duelo contra Nadal en Brisbane, Raonic dijo que encontró una oportunidad en un momento dado. "una especie de punto de inflexión, que estaba buscando en todo el partido".