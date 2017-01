Federer acaba con el sueño de Zverev y se cita con Wawrinka en las semifinales de Australia

El suizo se deshizo del alemán en tres sets por 6-1, 7-5, 6-2

El tenista suizo Roger Federer, durante el partido de hoy. Imagen: Reuters

Los suizos Roger Federer y Stanislas Wawrinka completaron la primera semifinal del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, después de derrotar este martes con solvencia en los cuartos al alemán Mischa Zverev y el francés Jo-Wilfried Tsonga, respectivamente.

Federer, cinco veces campeón en Melbourne Park, puso fin al sueño del germano Zverev, verdugo en octavos del número uno del mundo, Andy Murray, pero que nada pudo hacer ante el de Basilea, una vez más a gran nivel y de nuevo en semifinales de un 'grande' pese a estar más de medio año sin jugar.

El exnúmero uno del mundo invirtió poco más de hora y media para deshacerse de su rival en tres sets por 6-1, 7-5, 6-2, en un partido que controló en todo momento y en donde sólo encontró resistencia en el segundo parcial.

En 20 minutos Federer ya había dejado claro a Zverev que dar una nueva sorpresa no le sería sencillo. A base de ganadores (18), arrolló en la primera manga, pero el alemán reaccionó en la segunda demostrando que no quería ser un mero invitado.

Así, replicó con agresividad y desbordando por primera vez al suizo, que incluso tuvo que levantar un 'break' de desventaja. La igualdad se mantuvo hasta el 5-5, momento en el que el de Basilea apretó y presionó para lograr una nueva rotura que no desperdició. Zverev no encajó esta vez el golpe y no pudo hacer nada ante un Federer que terminó en modo arrollador.

En busca de su primera final en este 'Grand Slam' desde 2010, Federer topará con Wawrinka, que también despachó por la vía rápida al francés Jo-Wilfried Tsonga (7-6(2), 6-4, 6-3), duodécimo cabeza de serie.

Federer domina con mucha claridad sus duelos precedentes ante su compatriota en el circuito ATP (18-3), aunque no se enfrentan desde las semifinales de la 'Copa de Maestros' de 2015.

Wawrinka, cuarto máximo favorito al triunfo, tardó poco más de dos horas en eliminar a Tsonga, que logró mantener equilibrado el primer set hasta perder en el desempate, pero acabó sucumbiendo ante los golpes ganadores de su rival (41-27).

El momento clave del encuentro se produjo entre el final de la segunda manga y el inicio de la tercera, cuando el suizo, ganador del Abierto de Australia en 2014, encadenó seis juegos consecutivos que le catapultaron a semifinales.