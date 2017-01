España se enfrentará en la Copa Davis a una Croacia sin estrellas

Zagreb, 24 ene (EFE).- España se enfrentará la semana que viene, en la primera ronda del Grupo Mundial de la Copa Davis, a una selección de Croacia diezmada, con sus principales estrellas ausentes a causa de lesiones o cansancio, según informó la agencia de noticias local Hina.

El equipo croata que jugará del 3 al 5 de febrero en Osijek (este de Croacia) contra España estará compuesto por Franko Skugor (221 del ránking ATP), Nikola Mektic (313), Ante Pavic (491) y Marin Draganja (115 en dobles), según la lista anunciada por el capitán croata Zeljko Krajan.

De ellos, solo Skugor figuró temporalmente en el equipo del año pasado que llegó a la final, donde perdió contra Argentina.

De esta forma, no jugarán en la primera ronda ni Marin Cilic (7) ni Ivo Karlovic (21) ni Borna Coric (59) ni Ivan Dodig (170), los cuatro mejores tenistas del momento en el país balcánico.

"La composición que nos llevó el año pasado a la final ha sido diezmada por lesiones o por el cansancio físico y psíquico", destacó Krajan en declaraciones recogidas por Hina.

"Nuestros mejores jugadores son profesionales de alta calidad que dieron mucho a Croacia y pido al público a que tenga comprensión porque no pueden participar en la próxima competición", agregó.

El propio Marin Cilic se disculpó en Hina por el cansancio y dijo: "lamento no poder formar parte del equipo para el próximo encuentro contra España, pero en este momento no estoy preparado y seguramente no podría dar lo que se espera de mí".