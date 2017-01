Nadal: "Federer se merecía más este título que yo"

El tenista español Rafa Nadal, subcampeón en el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, después de caer derrotado en la final ante el suizo Roger Federer (6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3), aseguró que este de enero "ha sido un gran mes", pues no creía que pudiese llegar a una final por la que tanto él como su equipo han trabajado "muy duro", y afirmó que su rival "merecía más" el título en esta ocasión.

"Ha sido un gran mes para mí, pues por primera vez en mi carrera he podido jugar un mes entero aquí y lo he pasado bien, en este país, con su gente y el apoyo que dan", señaló durante la entrega de trofeos.

El manacorí, que reconoció que este mes de enero "ha sido difícil" para competir, admitió haber "trabajado muy duro y luchado" para estar en una final en la que Roger Federer "merecía más" el título que él, después de un largo periodo de recuperación como el suyo.

"He pasado un tiempo en el que ha sido difícil para mi competir pero he trabajado muy duro y he luchado para estar aquí. Creo que Roger se merecía más este título que yo", indicó.

A pesar de todo, el 14 veces campeón de un 'grande' mostró sus ganas de seguir "luchando" lo que queda de temporada y expresó su deseo de lograr un segundo título en Melbourne Park que se le resiste con tres subcampeonatos después de su victoria en el año 2009, al igual que felicitó ha su equipo por haber "hecho posible" que llegase hasta la final.

"Seguiré luchando durante el resto de la temporada y espero volver a por este título porque tengo tres segundos puestos. Gracias a mi equipo, hemos trabajado mucho para estar aquí y quiero dar las gracias a todos los que lo han hecho posible", concluyó.