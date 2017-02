Verdasco: "Nadal ganaba Roland Garros con 18 años y los de ahora con 23 se quedan en cuartos"

6/02/2017 - 11:38

El tenista español Fernando Verdasco ha alabado a Rafa Nadal y Roger Federer, finalistas del reciente Abierto de Australia y dos jugadores a los que "es bastante difícil dar por muertos así como así", añadiendo que "los jóvenes no están al nivel de los jóvenes" de su generación, ya que "Nadal ganaba Roland Garros con 18 años y los de ahora con 23 se quedan en cuartos".

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

"¿Cuántas veces hemos enterrado a Federer y ha vuelto a resurgir? Es bastante difícil dar por muertos así como así a jugadores con la capacidad técnica, física y mental de Federer y Nadal, que si no son los dos mejores jugadores de la historia están sin duda entre los cinco mejores. Con Rafa, personalmente siempre he creído que va a seguir optando a ganar torneos de 'Grand Slam' hasta que no diga que deja de jugar", reflexionó Verdasco en una entrevista concedida a Europa Press.

El madrileño, imagen promocional de Peugeot, agregó que "en los últimos años no ha habido un gran cambio generacional" en el circuito mundial. En este sentido, hay "jugadores jóvenes como Thiem, Kyrgios o Zverev que están destacando más", pero los que "realmente se reparten las victorias siguen siendo los treintañeros o casi treintañeros". "Djokovic y Murray, que han ganado todo durante los últimos años, tienen casi 30, Nadal ya los tiene, Federer 35...", enumeró.

"Los jóvenes no están al nivel de los jóvenes de mi generación", añadió, recordando que "cuando Nadal tenía 18 años ya estaba ganando Roland Garros y los de ahora con 23 años se quedan en cuartos". "No están al mismo nivel de los mejores de por entonces. Les llegará el momento, pero será más tarde que a los de nuestra generación", zanjó al respecto, antes de valorar las opciones del balear en Roland Garros, un torneo que "ha ganado mil millones de veces".

"No sé si es el máximo favorito, pero sí de los máximos. A ese nivel en el que están Rafa, Djokovic, Wawrinka, los mejores sobre tierra, el partido se decide en muy pocos puntos. Igual no es el maximísimo favorito como hace cuatro o cinco años porque Djokovic, si está al cien por cien, ya ha demostrado que puede estar al mismo nivel en tierra. Pero está claro que si Rafa consigue estar física y mentalmente al cien por cien va a ser uno de los que más opciones tenga de ganar, sin duda", calibró.

"ESPERO SEGUIR JUGANDO TRES O CUATRO AÑOS MÁS"

A nivel personal, Verdasco se reafirmó en que la pista de Melbourne Park, sede del primer 'grande' de la temporada, era "una locura" por su velocidad y que no fue "el único jugador" en lamentarlo. "Posiblemente Roger esté bastante contento de que sea así, pero son las condiciones del torneo y te tienes que adaptar a ellas. Está claro que a mí no era lo que mejor me veía, pero también tenía enfrente a Djokovic, no vamos a buscarle cinco pies al gato", zanjó sobre aquella eliminación en primera ronda.

En cuanto a sus objetivos para esta nueva temporada, el madrileño explicó que intentará rendir como "en la primera semana del año en Doha", donde "jugó a gran nivel". "Estuve a punto de ganar a Djokovic y meterme en la final (dispuso de cinco bolas de partido ante el serbio). Ese el nivel que debo tener durante el máximo número de torneos posibles. Ahí estará la clave para mirar el ranking a final de año y estar mas alto", avanzó.

Además, no escondió que le "gustaría volver al equipo español y seguir jugando la Copa Davis". "Pero la realidad es que ahora mismo estoy el 40 del mundo y hay jugadores en España por encima de mí: Nadal, Ferrer, Bautista, Feliciano, Carreño, Ramos, Granollers... Hay siete jugadores por encima de mí, no es fácil. Y últimamente no estoy jugando tanto el doble como antes, que me daba una buena opción", recalcó.

En cuanto a las posibilidades de España en esta Copa Davis, donde topará con Serbia después de superar este fin de semana a Croacia, confió en que la capitana Conchita Martínez dispone de "jugadores para ganar una eliminatoria contra cualquier equipo y cualquier superficie".

"Los mejores jugadores que ha tenido España en Copa Davis en los últimos años y por los cuales posiblemente hemos ganado tantas Ensaladeras, Nadal y Ferrer, y esa generación, estamos llegando al final de nuestras carreras. Tienes que tener un pelín de suerte en el sorteo, pero ojalá que de aquí a tres años podamos tener opciones de volver a ganar otra Copa Davis", deseó.

En cuanto a su propio futuro personal, Verdasco vaticinó que seguirá jugando hasta que "aguanten las piernas y la cabeza". "Me encanta el tenis, siempre ha sido mi vida. Tengo 33 años y ojalá que pueda seguir jugando al menos tres o cuatro años más, pero todo depende de lo que me dé el físico", concluyó.