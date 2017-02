Una tenista rusa relata los secretos más íntimos del circuito: "Una de cada diez son lesbianas"

Ekaterina Bychkova. Imagen: Wikipedia

La tenista Ekaterina Bychkova ha realizado unas sorprendentes declaraciones en las que relata los secretos más íntimos el circuito tenístico. La rusa habla sin tapujos sobre algunos de sus compañeros.

Lo más llamativo está cuando Bychkova habló de la sexualidad de algunas de sus compañeras: "En el tenis hay un montón de mujeres lesbianas, una de cada diez aproximadamente. Estaba furiosa porque estaban todo el tiempo mirando. Me da igual con quién duerman, pero que no me miren y se entrometan en mi espacio privado", comentó en una entrevista en Eurosport.

La tenista, de 31 años, quiso ir más allá y reveló algunos de esos nombres, como por ejemplo el de la española Carla Suárez: "Rennae Stubbs, Lisa Raymond, Eleni Danilidou, Casey Dellacqua, Carla Suárez...", confesó.

Bychkova contó secretos de algunos de los tenistas más importantes del circuito masculino: "El español David Ferrer fumaba antes casi un paquete de tabaco al día. No entiendo cómo luego podía correr. Algunas tenistas belgas también fuman y beben. Me quedé sorprendida de que luego jugaban mejor que yo", declaró.

En cuanto a Djokovic, Bychkova no entiende el cambio radical del serbio en los últimos años: "Se hizo un soldado universal. Tenía esos eternos ojos de loco, como si fuese un robot. Ahora le miro y pienso: '¿Pero qué le pasa a este hombre?'. Ahora se va con un gurú... no sé, llama la atención", dijo.

"Wawrinka es un absoluto juerguista. En cada torneo, iba a todas las fiestas. No sé cómo hacía para levantarse al otro día y poder jugar. He oído hablar mucho de las aventuras de Stan en San Petersburgo. Es necesario a veces relajarse. Ir a la discoteca, fumar... y no hablo sólo de un cigarrillo", explicó.