Toni Nadal: "El año que viene no seguiré con Rafa"

11/02/2017 - 16:03

El entrenador de Rafa Nadal, Toni Nadal, ha asegurado que este será el último año que estará con su sobrino acompañándole como técnico en el circuito ATP y ha confirmado que se centrará en trabajar en la Rafa Nadal Academy de Manacor para formar a "jóvenes talentos", pero antes tendrá como objetivo que su pupilo "vuelva a ser el número uno del mundo en tierra batida".

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

"El año que viene no seguiré con Rafael en el circuito, me dedicaré exclusivamente a nuestra academia. Quiero ocuparme de la formación de los jóvenes talentos, que es el momento más delicado del crecimiento de un atleta. La relación con mi sobrino es buenísima, en todos estos años no hemos tenido un periodo de crisis", declaró en una entrevista a la revista especializada 'Il Tennis Italiano'.

"Hasta los 17 años de Rafa lo decidía todo yo, pero después llegó Carlos Costa como manager, se acercó el padre, cada uno con sus opiniones. La verdad es que cada año decido menos, ¡hasta el punto de que no decidiré nada! He viajado con Rafa tantos años que ahora quiero volver y ocuparme de la formación de los jóvenes, y nuestra academia es el lugar perfecto", continuó.

Además, afirmó que "para nada" le sorprendería volver a ver a Nadal levantar un 'Grand Slam' y que siempre tuvo "fe" en volver a verle jugar una final de un 'grande' como hizo ante Roger Federer en Australia. "Si no fuese por la lesión en Madrid, creo que el año pasado ya hubiese tenido posibilidades en Roland Garros. Pero no me sorprendería tampoco que no lo consiguiese, porque tener la oportunidad no significa lograrlo", explicó.

En este sentido, aseguró que tratará de conseguir que Nadal vuelva a reinar en la arcilla. "Mi objetivo es que Rafael vuelva a ser el número uno del mundo en tierra batida, y luego ganar Roland Garros sería perfecto", reconoció, antes de explicar que 2015 fue el peor año porque "la cabeza le funcionaba mal" al tener "demasiados problemas físicos" y a que "había perdido la confianza en su cuerpo".

"En el tenis la confianza va y viene. Cuando ganas estás lleno de confianza, pero pierdes un par de partidos y se escapa. Rafael en un mes venció a Raonic, Dimitrov, Monfils, Zverev... ha vuelto a jugar un buen tenis. Ahora tenemos que seguir por este camino", continuó.

Por otra parte, valoró la incorporación de Carlos Moyá al equipo técnico de su sobrino. "Le ayudó a estar más tranquilo, para entender que tenía la razón en lo que estaba haciendo. Tener diferentes opiniones a veces pueden ayudar. Creo que Carlos es importante", manifestó.

Por último, Toni Nadal bromeó con el hecho de que su pupilo sea del Real Madrid, a pesar de que su tío Miguel Ángel haya jugado en el FC Barcelona. "Su padre es seguidor del Real Madrid, a excepción del momento en que nuestro hermano Miguel Ángel jugó en el Barcelona. Yo siempre he sido del Barça. Rafael es un apasionado del fútbol, pero entiende poco y no quiere admitir que Messi y el Barcelona son más fuertes", dijo entre risas.