0-1. Garbiñe Muguruza consigue un primer punto alentador para España

Praga, 11 feb (EFE).- La tenista española Garbiñe Muguruga, séptima del mundo, obtuvo hoy el primer punto de la serie de cuartos de final del Grupo Mundial de Copa Federación contra la República Checa, al derrotar a Barbora Strycova por 6-0, 3-6 y 6-1.

Tras una primera manga donde la tenista española se impuso con autoridad con golpes de revés cruzados y subidas a la red, el segundo set fue más disputado.

Strycova, de 30 años y decimoséptima del mundo, logró romper el servicio en dos ocasiones, cuando Muguruza empezó a tener problemas con sus golpes directos.

La checa hizo alarde de su agilidad y repertorio de golpes, con algunos globos y dejadas a las que su alta contrincante, de 1,82 metros, no consiguió llegar.

Con un parcial de 3-2 en la segunda manga, Strycova conseguía inquietar a Muguruza, que empezó a cometer además dobles faltas.

En el último y definitivo set, la checa todavía intentó romper el servicio en el arranque, pero ni entonces, ni en el tercer juego, logró aprovechar la oportunidad.

A partir de ahí, con un 1-2 en contra, la checa se mostró más cauta y dejó de atacar.

Con un parcial de 4-1 para Muguruza, tras más de dos horas de juego, Strycova fue desapareciendo del partido tras dejar un excelente sabor en la segunda manga.

Sobre ese último set, reconoció tras el encuentro que desperdició "muchas ocasiones de rotura", según declaró a la cadena pública CT24.

"Empecé con muchas ocasiones de 'break', pero con el 1-4 me partí y no conseguí levantarme. No jugué como debía. Y mi primer saque fue trágico, por lo que estuve todo el rato bajo presión", señaló la tenista checa.