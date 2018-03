Tenis/París.- (Ampl.) El ruso Marat Safin se plantea la retirada: "Necesito divertirme al margen del tenis"

27/10/2008 - 19:07

El ruso Marat Safin, ex número uno del mundo, afirmó que está planteándose dejar la competición tras caer derrotado en la primera ronda del Masters Series de París-Bercy ante el argentino Juan Mónaco.

PARÍS, 27 (EP/Reuters)

El ruso Marat Safin, ex número uno del mundo, afirmó que está planteándose dejar la competición tras caer derrotado en la primera ronda del Masters Series de París-Bercy ante el argentino Juan Mónaco.

"Necesito divertirme al margen del tenis, así que ya veré si continúo. Debo pensar en ello. Los últimos tres años han sido muy intensos. No tengo presión, nada que demostrar, nada que enseñar", aseguró tras caer ante el argentino, procedente de la previa por 6-0 y 7-6(4).

El moscovita no duda en señalar que ahora mismo sólo necesita descansar. "Si me encuentro con ganas, seguiré jugando, si no, no. Si no me veo bien, lo dejaré", aseguró el vencedor del US Open de 2000, cuando consiguió el número uno del mundo.

Después sólo ha ganado otro 'grande', el Abierto de Australia en 2005, el último de sus 15 títulos. "Es una situación haber estado en el 'top-10' muchos años y de repente encontrarte el 70, el 30, el 50, o incluso fuera de los 100 primeros. No es una situación cómoda", afirmó.

Por último, se quejó de las lesiones que ha sufrido en las rodillas los últimos años. "Toda mi carrera he sufrido con las lesiones en ambas rodillas", indicó al tiempo que aseguró que estaba deseando tomarse vacaciones. "Estoy a punto de volar a Miami", concluyó.