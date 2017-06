Toni Nadal: "No me hubiese imaginado jamás que habría un torneo de hierba en Mallorca"

17/06/2017 - 20:10

El director del Mallorca Open y entrenador de Rafa Nadal, Toni Nadal, ha expresado su ilusión y sus ganas al afrontar este primer año como máximo responsable del torneo femenino mallorquín y ha expresado que "jamás" hubiese imaginado tener un evento de este tipo en la isla.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

"No me lo hubiera imaginado. Jamás. Los mallorquines tenemos una dificultad en la que creemos que todo está muy lejos", dijo entre risas Toni Nadal. "No estamos muy acostumbrados a eventos deportivos y la verdad es que con el Mallorca Open se ha roto un poco esa dinámica. Estamos encantados con que hayan pensado en nuestra isla para un torneo de esta categoría y que encima hayan depositado su confianza para una segunda edición", subrayó.

El manacorí calificó el tenis en pista de hierba como "muy bonito" y se mostró encantado al poder ver a "grandísimas jugadoras" como Victoria Azarenka, Carla Suárez o Eugenie Bouchard. "En el caso de Carla, además, es una delicia. Tiene ese tenis clásico de mano que para cualquier aficionado es un espectáculo", puntualizó.

Uno de los puntos fuertes del torneo que se celebrará del 18 al 25 de junio es poder contar con la misma hierba de Wimbledon, supervisada por el All England Club. Además, Toni Nadal ha asegurado que, además del 'verde', es una gran ventaja contar con un clima como el de Mallorca que siempre es "garantía casi 100%" de buen tiempo. "Aquí vendrán y podrán afrontar la semana con total tranquilidad porque sabrán que podrán jugar sí o sí", concluyó.