Muguruza: "Me enteré del atentado en el descanso y me he quedado en shock"

18/08/2017 - 10:48

La tenista española Garbiñe Muguruza ha asegurado que se quedó en "shock" y "muy triste" cuando se enteró del ataque terrorista que aconteció este jueves en Barcelona, mientras disputaba la tercera ronda del torneo de Cincinnati (Estados Unidos), en la que se impuso a la estadounidense Madison Keys (6-4, 3-6, 7-6(3)).

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

"Me enteré de lo que pasó en la interrupción. Me he quedado en shock. Te llega mucho más cuando te toca cerca. Conozco esa zona tan bien... Es muy triste", dijo Muguruza en rueda de prensa después del partido.

Durante el partido, suspendido por la lluvia durante dos horas, la hispano-venezolana tuvo que remontar un 2-4 y tres bolas de partido en el tercer set a la estadounidense Madison Keys. "Estaba preparada para un partido duro y sabía que con las condiciones que teníamos iba a complicarlo todo pero sabía que tenía que luchar", sentenció al término del encuentro tras dos horas y 18 minutos de juego.

"Fue una gran pelea, complicado al principio por el viento y luego por el parón de dos horas. Ella fue sacando mejor a medida que el partido avanzó pero estoy muy contenta por haber podido sobreponerme y sienta muy bien ganar un partido así. Tras la interrupción ella salió muy fuerte. Ese es su juego, puede jugar muy fuerte o fallar así que en todo momento sabía que podía tener opciones si tenía paciencia", explicó la actual ganadora de Wimbledon.

Durante el primer set, Muguruza tuvo pequeñas molestias en su pierna, pero tranquilizó a sus seguidores y aseguró que "está mejor" y que espera llegar a la siguiente ronda "en las mejores condiciones".

Este viernes a las 17.00 hora española (Teledeporte) la tenista se enfrentará a la rusa Svetlana Kuznetsova en cuartos de final; se han enfrentado en cinco ocasiones y Muguruza ha ganado en cuatro de ellas.