Nadal: "Ser número uno después de todo lo que he pasado es algo increíble"

19/08/2017 - 11:33

El tenista español Rafa Nadal ha asegurado que volver al número uno después "de todas las cosas" que ha pasado "estos últimos dos años es algo increíble", además de afirmar que en su encuentro contra el australiano Nick Kyrgios (6-2, 7-5) jugó "un partido terrible".

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"Ser número uno después de todas las cosas que he estado pasando en los últimos dos años es algo increíble, así que para mí es un logro increíble volver a esa posición", apuntó el manacorí en la rueda de prensa después del partido ante Kyrgios.

El próximo número uno del tenis mundial confesó estar "muy contento" por volver a esa posición, y que necesita "mostrar" por qué está ahí. "Voy a trabajar duro para mostrar por qué estoy allí, voy a intentar lo mejor posible para jugar al más alto nivel posible en Nueva York", señaló el tenista español.

El zurdo calificó el encuentro como "difícil", aunque jugó de una forma "muy pobre". "Si no juego bien no puedo ganar contra un jugador como Kyrgios. Comencé bien el partido y luego jugué un juego muy malo en el segundo set, cuando me rompió. Jugué algunos puntos buenos, él cometió algunos errores y pude volver al partido. Y después jugué un partido terrible. Fue un mal partido para mí", subrayó el tenista de 31 años.

Nadal planea descansar este fin de semana, para volver a los entrenamientos la semana antes de que empiece el US Open, que se disputará del 28 de agosto al 10 de septiembre.

El balear cree que está "entrenando bien" y aseveró que va a dar "lo mejor" que tiene "durante esa semana de entrenamiento". "Creo que hice las cosas lo suficientemente bien durante todo el año para estar listo para competir al más alto nivel de Nueva York, así que estoy deseando que llegue", añadió.

Por último, el tenista recordó los atentados del pasado jueves en Barcelona, ciudad a la que manda "todo su apoyo", al igual que "a las personas que están sufriendo mucho, todas las familias de las víctimas". "Debemos seguir adelante, lo siento", sentenció Nadal.