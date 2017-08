Moyá: "Era difícil pensar que a estas alturas Rafa sería número uno"

21/08/2017 - 12:24

Uno de los técnicos de Rafa Nadal, Carlos Moyá, ha destacado que la vuelta al número 1 del ranking mundial de la ATP del mallorquín es "como recoger los frutos de una grandísima temporada", ya que desde el 6 de julio de 2014 no ocupaba esta posición, añadiendo que "era difícil pensar" que podría ocurrir de nuevo.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"El número uno es como recoger los frutos de una grandísima temporada. Era difícil pensar que a estas alturas Rafa sería número uno, quizás lo podía ver más luchando por esa posición en los meses de octubre o noviembre. En la segunda parte del año pasado no consiguió muchos puntos y tenía una buena ventaja, pero las circunstancias han hecho que sea número uno en agosto", dijo Moya a declaraciones cedidas a la página web de la ATP.

Además de la gran temporada que está haciendo Nadal, las lesiones y malos resultado de rivales directos como Novak Djokovic o Andy Murray han hecho que el español pueda ocupar el puesto en este momento de la temporada, lo que ha hecho que sus entrenadores estén muy "contentos".

"Ahora se espera un mano a mano brutal con Federer. Creo que hasta el último momento no se decidirá si Rafa o Roger acaban en el número uno. Hace seis o siete meses no esperaba que Rafa se fuese a jugar esa posición con él. Particularmente veía a Federer peleando por ganar algún Grand Slam, pero no le veía capaz de aguantar todo un año jugando a este nivel, ya sea por lesiones o por la edad que tiene", añadió al respecto.

Para lo que resta de temporada, la lucha entre dos de los mejores jugadores del mundo será continua. "Ojalá sea Rafa el que prevalezca y si no es así tendremos que felicitar a Federer por su gran temporada", afirmó el extenista mallorquín.

FERRERO: "CREO QUE ÉL NO HA BUSCADO SER NÚMERO UNO DE NUEVO"

El otro tenista español que consiguió liderar el ranking mundial junto con los dos baleares, Juan Carlos Ferrero, consideró que Nadal "no ha buscado volver a ser número uno, sino que era una manera de superarse a sí mismo".

"Ha conseguido volver a estar al nivel que tenía antes, cuando podía competir contra los mejores. Eso le ha permitido recuperar su mejor juego y, por lo tanto, conseguir volver a la cima del deporte. Para llegar a ser el mejor jugador en un deporte como el tenis hay que tener mucha perseverancia. Necesitas querer ser el mejor, cada día y en cada entrenamiento. Si no tienes esa mentalidad, es imposible colocarse en esa posición", reflexionó el valenciano.

Ferrero fue número uno en 2003, por lo que sabe que es "muy complicado permanecer allí". "De lo que sí estoy convencido es de que va a estar luchando por levantar grandes trofeos. Eso es lo que a él realmente le importa", concluyó el actual entrenador de Alexander Zverev.